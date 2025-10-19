Ăn chocolate đen có tốt cho sinh lý nữ không?

Ăn chocolate đen có thể giúp phụ nữ tăng cường chức năng sinh lý không? Nên dùng thế nào để hiệu quả? (Thu Thảo, Tây Ninh)

Trả lời:

Chocolate đen không trực tiếp làm tăng ham muốn mà gián tiếp hỗ trợ chức năng sinh lý nữ hoạt động tốt hơn thông qua tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện chức năng tim mạch. Chocolate đen giàu các chất như flavanol, polyphenol, magie. Trong đó, flavanol cải thiện tuần hoàn máu, tăng sản xuất oxit nitric (NO) và thúc đẩy lưu lượng máu đến các cơ quan sinh dục. Polyphenol giúp bảo vệ, làm chậm quá trình lão hóa mạch máu, magie hỗ trợ ổn định huyết áp, đường huyết, giảm căng thẳng.

Chocolate đen còn chứa phenethylamine - hợp chất tác động lên hệ thần kinh trung ương, kích thích giải phóng serotonin, dopamine, nâng cao tâm trạng, tạo cảm giác hưng phấn, thư giãn, từ đó gián tiếp hỗ trợ tăng ham muốn.

Chocolate đen chứa flavanol, polyphenol và magie giúp duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ. Ảnh được tạo bởi AI

Bạn có thể ăn chocolate đen khoảng 50 g mỗi ngày, có hàm lượng cacao từ 70% trở lên để hỗ trợ đời sống vợ chồng tốt hơn. Chocolate sữa và trắng chứa nhiều đường, dễ gây béo phì, rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe sinh lý.

Bạn cũng nên ăn uống cân bằng với những thực phẩm giàu omega-3, vitamin E, kẽm, selen; tập luyện thể thao thường xuyên, ngủ đủ giấc, áp dụng các phương pháp thư giãn như thiền, hít thở sâu... Bổ sung thực phẩm chuyên biệt từ thảo dược như nhân sâm, lepidium meyenii chứa amino axit, sterol, alkaloid và glucosinolate hỗ trợ cơ thể cân bằng nội tiết tố, cải thiện sinh lý.

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM