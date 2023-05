Ăn các loại hạt, cải bó xôi giúp não trẻ hơn

Rau bina (cải bó xôi), hạnh nhân, hạt chia… chứa magiê, chất chống oxy hóa giúp não của người 55 tuổi trẻ hơn một tuổi, theo nghiên cứu Australia.

Nghiên cứu của Đại học Quốc gia Australia công bố trên tạp chí Dinh dưỡng châu Âu vào tháng 3 cho thấy ăn nhiều thực phẩm giàu magiê giúp giảm lão hóa não ở những người khỏe mạnh từ 40-73 tuổi.

Hơn 6.000 người tham gia đã hoàn thành 5 bảng câu hỏi về các thực phẩm tiêu thụ trong hơn 16 tháng. Các nhà nghiên cứu phát hiện tăng lượng thực phẩm giàu magie như rau bina và các loại hạt giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Cụ thể, những người ăn 550 mg magiê mỗi ngày có bộ não trẻ hơn một tuổi (khi họ đạt độ tuổi 55) so với người chỉ ăn 350 mg magiê mỗi ngày.

Các nhà nghiên cứu ước tính tăng lượng magiê lên 41% có thể giúp cải thiện đáng kể sức khỏe não bộ, duy trì chức năng nhận thức và giảm nguy cơ hoặc trì hoãn thời gian mắc chứng mất trí nhớ sau này.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker (tác giả của quyển sách The First Time Mom's Pregnancy Cookbook), chế độ ăn uống có thể có tác động lớn đến nhiều yếu tố sức khỏe, bao gồm cả sức khỏe não bộ. Magiê đóng vai trò trong việc truyền dẫn thần kinh và cũng kích thích mức GABA (một chất ức chế dẫn truyền thần kinh) trong não. Lượng vi chất này được đánh giá dựa trên lượng thực phẩm ăn vào, chứ không phải liều lượng từ các chất bổ sung.

Thực phẩm giàu magiê cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác và chất chống oxy hóa có thể có tác dụng hiệp đồng. Chúng phối hợp với nhau để bảo vệ não. Hạt bí ngô, hạnh nhân, hạt chia, rau bina luộc, sữa đậu nành, hạt điều rang, ngũ cốc, lúa mì, bơ đậu phộng... đều là những nguồn magiê dồi dào.

Rau bina chứa nhiều magiê tốt cho não. Ảnh: Freepik

Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị (RDA) đối với magiê thay đổi theo độ tuổi và giới tính. Nam giới từ 19-30 tuổi cần ít nhất 400 mg mỗi ngày và 420 mg mỗi ngày sau 31 tuổi. Trong khi đó, phụ nữ từ 19-30 tuổi cần ít nhất ít nhất 310 mg mỗi ngày, tăng lên 320 mg magiê mỗi ngày sau 31 tuổi.

Trong nghiên cứu của Australia, lượng ăn magiê có tác dụng tốt cho não là 550 mg. Ăn nhiều magiê từ thực phẩm không phải là vấn đề ở người trưởng thành khỏe mạnh vì thận có thể dễ dàng bài tiết bất kỳ lượng dư thừa nào. Tuy nhiên, thu nạp quá nhiều magiê từ thực phẩm bổ sung không có lợi cho sức khỏe. Hấp thụ quá nhiều magiê bổ sung, nhất là khi sử dụng ở một vài dạng nhất định, có thể dẫn đến các tác dụng phụ như tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa.

Ngoài magiê, các nghiên cứu khác về các chất dinh dưỡng như lutein cũng có kết quả tương tự. Lutein hỗ trợ chức năng thị giác và nhận thức từ thời thơ ấu cho đến khi về già, theo đánh giá của Đại học Tufts (Mỹ) và một số đơn vị vào năm 2019.

Lutein là một loại caroten giàu chất chống oxy hóa có trong các loại rau lá xanh đậm, ngô, trứng, bơ có thể mang lại lợi ích về nhận thức. Các loại rau lá xanh đậm như rau bina là nguồn cung cấp cả magiê và lutein.

Kim Uyên (Theo Eat This Not That)