Ăn bắp cải giúp phòng ung thư

Bắp cải chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, các hợp chất chống viêm, nhiều vitamin C và K có khả năng ngăn ngừa ung thư phát triển.

Theo nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ), bắp cải chứa nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng loại bỏ các gốc tự do có hại, có khả năng giảm viêm. Kaempferol, quercetin và apigenin là những chất chống oxy hóa có nhiều trong bắp cải xanh, cyanidin chủ yếu trong bắp cải tím. Kaempferol có khả năng ngăn ngừa ung thư do tác dụng giảm viêm; cyanidin góp phần chống bệnh tiểu đường, chống ung thư và chống béo phì.

Bắp cải còn chứa hợp chất glucosinolates. Khi hợp chất này được ăn và hấp thụ vào các mô, chúng sẽ phản ứng với các protein tín hiệu trong tế bào tạo ra các enzym chống oxy hóa và chống viêm, protein và các phân tử bảo vệ khác của tế bào. Quá trình này giúp cơ thể loại bỏ các loại oxy có hoạt tính cao và các chất thải độc hại khác, giảm viêm và căng thẳng oxy hóa, góp phần chống lại các bệnh tim mạch, chất gây ung thư và rối loạn chuyển hóa như bệnh tiểu đường.

Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg (Mỹ) cũng chỉ ra, sau tiêu hóa, glucosinolate trong bắp cải sẽ phân hủy thành các hợp chất hoạt tính sinh học có đặc tính chống viêm, có thể giúp giải độc các chất gây ung thư. Cụ thể, theo nghiên cứu này, người lớn tiếp xúc với không khí ô nhiễm, khi tiêu thụ nhiều glucosinolates, có lượng chất độc hại trong nước tiểu thấp hơn.

Bắp cải góp phần chống oxy hóa, chống viêm, hỗ trợ phòng chống ung thư. Ảnh: Freepik

Nghiên cứu của Đại học Concepción (Chile) cho thấy, bắp cải chứa một loạt các chất dinh dưỡng rất phù hợp trong chế độ ăn chống ung thư. Rau này có hàm lượng vitamin C cao, có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của nhiều loại ung thư như ung thư phổi, ung thư vú và ung thư tuyến tụy. Vitamin C có liên quan đến việc phòng ngừa, ngăn sự tiến triển và điều trị ung thư là do có khả năng chống lại các tế bào có hại.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) chỉ ra rằng, ăn nhiều các loại rau họ cải như bắp cải có nguy cơ ung thư vú thấp hơn. Tác dụng ngăn ngừa ung thư vú của việc tiêu thụ rau họ cải có ở cả phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Nguyên nhân là do các thành phần hoạt tính sinh học trong rau họ cải là glucosinolates (GSL) và isothiocyanate (ITC) có đặc tính chống viêm.

Ngoài tác dụng chống ung thư, theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, vitamin C trong bắp cải tốt cho làn da, vitamin K giúp đông máu và hỗ trợ xương khỏe mạnh. Loại rau này còn là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Tuy nhiên, với một số người, các hợp chất lưu huỳnh trong bắp cải có thể gây đầy hơi và chướng bụng.

Mai Cat

(Theo Everyday Health)