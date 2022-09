Ăn 1-2 tép tỏi mỗi ngày có lợi cho hệ tiêu hóa

Tỏi có đặc tính kháng khuẩn, thúc đẩy cân bằng hệ vi sinh đường ruột và bạn có thể ăn 1-2 tép mỗi ngày để phát huy các công dụng này.

Duy trì hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng rất quan trọng. Nó tác động trực tiếp đến hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch và thậm chí là sức khỏe tinh thần. Một trong những gia vị được sử dụng nhiều, giúp tăng cường sức đề kháng, cân bằng lợi và hại khuẩn trong đường ruột phải kể đến tỏi.

Theo tạp chí Nutrients, trong tỏi chủ yếu là carbohydrate nhưng cũng chứa protein, chất xơ, axit amin, nước, các hợp chất organosulfur (có cả trong bông cải xanh, hành tây và bắp cải). Một tép tỏi sống có khoảng 14 calo, 0,57 g protein và khoảng 3 g carbohydrate, 2,81 mg vitamin C, 1,28 mcg selen, 0,15 mg mangan và 0,15 mg sắt.

Mặc dù không có khuyến nghị chính thức về lượng tỏi bạn nên ăn nhưng các nghiên cứu như của Tây Ban Nha, Mexico cho thấy ăn 1-2 tép (3-6 g) mỗi ngày có lợi cho sức khỏe. Nếu bạn ăn tỏi thì có thể thêm mùi tây tươi, bạc hà hoặc táo trong thực đơn để ngăn ngừa hơi thở có mùi liên quan đến tỏi.

Theo Eat This Not That, phần lớn carbohydrate có trong tỏi là polyme fructose, được gọi là fructan. Nhiều nghiên cứu cho thấy lợi ích sức khỏe của fructan và các chuyên gia xem chúng là thành phần thực phẩm tăng cường sức khỏe. Một báo cáo của Mexico công bố trên Tạp chí Thế giới Khoa học chứng minh fructan giúp thúc đẩy sức khỏe miễn dịch, hoạt động như chất chống oxy hóa và có khả năng hoạt động như prebiotics (chất xơ hòa tan) trong ruột.

Tỏi có tác dụng kháng khuẩn, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Ảnh: Freepik

Nghiên cứu của Trung Quốc đăng trên tạp chí Khoa học thực phẩm và Sức khỏe con người cho thấy fructan hoạt động như prebiotics trong hệ vi sinh vật đường ruột, được sử dụng làm thức ăn cho vi khuẩn tốt trong đường ruột, góp phần ngăn chặn các vi khuẩn có hại. Nó còn giúp thúc đẩy sản xuất lợi khuẩn như bifidobacteria. Theo Bách khoa toàn thư về thực phẩm và sức khỏe, prebiotics được biết đến với tác dụng làm giảm cholesterol, giảm nguy cơ ung thư và các bệnh nghiêm trọng khác.

Tỏi còn giúp tăng cường hệ miễn dịch nhờ đặc tính kháng virus, kháng khuẩn của allicin, alliinase. Theo nghiên cứu của Mexico đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ, tỏi có tác dụng kích thích các tế bào miễn dịch như đại thực bào, tế bào lympho và các tế bào tiêu diệt tự nhiên. Nó là gia vị mà bạn có thể dùng thường xuyên để tăng cường sức khỏe, phòng ngừa và cải thiện các tình trạng cảm lạnh, cảm cúm.

Lượng allicin trong tép tỏi cao nhất trong 10 phút sau khi cắt nhỏ và có thể bị phá hủy ở nhiệt độ trên 60 độ C. Nếu bạn muốn thêm tỏi vào món ăn lúc chế biến thì nên thêm khi thức ăn gần nấu xong để hạn chế sự phá hủy allicin. Allicin cũng có thể được dùng dưới dạng bổ sung, tuy nhiên, bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng thực phẩm bổ sung.

Tỏi có nhiều lợi ích cho tiêu hóa, song ăn nhiều dễ gây phản tác dụng. Giống như hành tây, tỏi tây và măng tây, tỏi có nhiều fructan có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc đau bụng. Những người không dung nạp fructan nếu ăn thực phẩm có hàm lượng fructan cao sẽ không được hấp thụ hoàn toàn trong ruột non. Thay vào đó, nó sẽ đi đến ruột kết và lên men trong ruột - quá trình này có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Nếu bạn mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) thì nên cân nhắc giảm lượng tỏi ăn vào.

Kim Uyên

(Theo Eat This Not That, Insider, Healthline)