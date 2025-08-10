Ai nên thận trọng khi uống matcha?

Người bệnh tim mạch, mất ngủ, rối loạn đông máu, phụ nữ mang thai hoặc trẻ em cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng matcha thường xuyên.

Matcha là thức uống được ưa chuộng nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đặc tính tăng cường năng lượng tự nhiên hỗ trợ chuyển hóa. Chuyên viên dinh dưỡng Đỗ Thị Lan, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết không phải ai cũng phù hợp với matcha. Người mắc một số bệnh dưới đây nên lưu ý trước khi sử dụng loại đồ uống này.

Mắc bệnh tim mạch

Matcha chứa lượng caffeine cao, tương đương hoặc hơn cả một tách cà phê. Người đang mắc bệnh tim mạch như tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim hoặc bệnh mạch vành nạp caffeine có thể làm tăng nhịp tim, gây hồi hộp, đánh trống ngực hoặc tăng huyết áp đột ngột. Thay vì dùng matcha, người bệnh có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn loại trà thảo mộc không chứa caffeine.

Matcha chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Ảnh minh họa: Thanh Ba

Rối loạn lo âu, mất ngủ

Caffeine trong matcha kích thích hệ thần kinh trung ương. Những người thường xuyên mất ngủ có biểu hiện rối loạn lo âu hoặc mắc hội chứng lo âu lan tỏa dùng đồ uống matcha có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Do đó, người nhạy cảm với caffeine tránh dùng matcha vào buổi chiều tối hoặc cân nhắc loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn uống.

Đang dùng thuốc chống đông máu

Matcha giống như các loại trà xanh khác giàu vitamin K. Đây là chất có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc chống đông máu kháng vitamin K như warfarin. Tăng đột ngột lượng vitamin K trong chế độ ăn có thể làm giảm hiệu quả của thuốc, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, từ đó dẫn đến biến chứng nguy hiểm như đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông cần duy trì lượng vitamin K ở mức ổn định, thông báo cho bác sĩ khi dùng matcha.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Thai phụ tiêu thụ caffeine quá mức có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non hoặc trẻ nhẹ cân. Phụ nữ mang thai nên giới hạn lượng caffeine dưới 300 mg mỗi ngày, một cốc matcha có thể chứa 60-80 mg caffeine tùy hàm lượng pha chế. Matcha còn chứa các chất catechin, có thể làm giảm hấp thu axit folic - một vi chất thiết yếu trong thai kỳ. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên trao đổi với bác sĩ trước khi dùng matcha thường xuyên, nhất là khi dùng thực phẩm chức năng bổ sung folic hoặc sắt.

Bị rối loạn tiêu hóa, viêm loét dạ dày

Giống như cà phê, caffeine trong matcha kích thích tăng tiết axit dạ dày, gây cảm giác buồn nôn, ợ nóng hoặc thậm chí đau bụng. Người bị viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc trào ngược dạ dày thực quản (GERD) nên thận trọng với loại đồ uống này. Tanin là một chất trong matcha có thể làm giảm hấp thu sắt không heme từ thực vật, gây thiếu máu nếu dùng thường xuyên mà không đúng cách. Chuyên viên dinh dưỡng Lan cũng khuyến cáo không nên uống matcha khi đói bụng vì dễ kích ứng dạ dày.

Trẻ nhỏ

Sử dụng matcha nguyên chất cho trẻ nhỏ không được khuyến khích. Hệ thần kinh của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh, dễ bị kích thích quá mức bởi caffeine, gây mất ngủ, cáu gắt hoặc giảm khả năng tập trung.

Theo Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ, lượng caffeine cho trẻ trên 12 tuổi không nên quá 85-100 mg mỗi ngày. Trẻ dưới 12 tuổi nên tránh caffeine, bao gồm cả matcha. Với trẻ lớn hơn, lượng caffeine cần được kiểm soát dưới 100 mg mỗi ngày tùy theo thể trạng và nhu cầu năng lượng.

Thanh Ba