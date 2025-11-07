Ai nên khám sức khỏe tiền hôn nhân?

Người sắp kết hôn, nhất là người mắc bệnh mạn tính, bệnh di truyền, nên khám sức khỏe tiền hôn nhân để chuẩn bị tốt khi mang thai, phòng bệnh cho con.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị tất cả cặp đôi nên khám sức khỏe tiền hôn nhân nhằm sàng lọc bệnh di truyền, truyền nhiễm, lây truyền qua đường tình dục, chức năng sinh sản, bệnh mạn tính.

ThS.BS.CKI Nguyễn Phương Thảo, chuyên khoa Y học bào thai, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe giúp các cặp đôi lên kế hoạch điều trị phù hợp, phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, sinh con khỏe mạnh.

Người không có tiền sử bệnh

Bác sĩ Thảo khuyên cặp đôi nên kiểm tra sức khỏe trước kết hôn 1-6 tháng. Đây là thời điểm quan trọng để đánh giá nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hôn nhân, khả năng sinh con, nhờ đó có thời gian chuẩn bị hoặc điều trị (nếu cần).

Bác sĩ tầm soát các bệnh truyền nhiễm như HIV, viêm gan B, C, giang mai... có thể không có triệu chứng rõ ràng nhưng dễ lây truyền giữa vợ chồng hoặc từ mẹ sang con. Chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời giúp tránh lây nhiễm chéo cho bạn đời, đảm bảo đời sống tình dục lành mạnh, hạn chế biến chứng ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân cũng sàng lọc bệnh di truyền phổ biến, có khả năng ảnh hưởng nặng đến con cái nếu cả hai vợ chồng đều mang gene bệnh như Thalassemia (tan máu bẩm sinh), thiếu máu hồng cầu hình liềm, xơ nang, teo cơ tủy...

Bác sĩ kiểm tra số lượng, chất lượng tinh trùng... cho nam giới, siêu âm tử cung, buồng trứng, chất lượng trứng... cho nữ giới. Phát hiện sớm bất thường giúp can thiệp kịp thời, giảm nguy cơ vô sinh, hiếm muộn.

Trường hợp chưa tầm soát trước khi kết hôn, cặp đôi có thể khám sàng lọc tiền mang thai nhằm đảm bảo sức khỏe tối ưu khi thụ thai và thai kỳ khỏe mạnh.

Bác sĩ Thảo tư vấn cho một cặp đôi. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Người mắc bệnh mạn tính

Người mắc bệnh mạn tính nên khám tiền hôn nhân để kiểm soát tối ưu tình trạng bệnh, giảm nguy cơ tiềm ẩn cho thai kỳ. Bác sĩ đánh giá toàn diện bệnh mạn tính bao gồm thời gian mắc bệnh, phương pháp điều trị hiện tại, mức độ kiểm soát, các biến chứng và số lần nhập viện (nếu có). Người bệnh được tư vấn chuyên khoa liên quan đến bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, thận - tiết niệu... để xem xét tác động của bệnh đối với sức khỏe tổng thể, khả năng mang thai, sinh sản.

Nếu bệnh mạn tính có yếu tố di truyền, bác sĩ có thể tư vấn và chỉ định cho người bệnh xét nghiệm di truyền. Người bệnh và vợ hoặc chồng của họ cũng được hướng dẫn thay đổi lối sống, chế độ ăn uống, tập thể dục, hỗ trợ tâm lý, điều chỉnh loại thuốc phù hợp với thai kỳ để chuẩn bị sức khỏe tối ưu trước và trong khi mang thai.

Người mắc bệnh hoặc gia đình có tiền sử bệnh di truyền

Khi khám tiền hôn nhân, những người này nên làm xét nghiệm di truyền toàn diện để xác định một trong hai hoặc cả hai người có mang gene bệnh hay không. Dựa trên kết quả xét nghiệm và tiền sử gia đình, bác sĩ có thể tính toán chính xác tỷ lệ con cái của cặp đôi mang gene hoặc mắc bệnh di truyền.

Bác sĩ Thảo cho biết bố mẹ mang gene hoặc mắc bệnh di truyền có thể sinh con khỏe mạnh. Khả năng này phụ thuộc vào tình trạng di truyền cụ thể, kiểu gene và phương pháp sinh sản. Tùy trường hợp, cặp đôi có thể lựa chọn phương pháp phù hợp, bao gồm sàng lọc phôi khi thụ tinh nhân tạo, xét nghiệm trước sinh (sinh thiết gai nhau, chọc ối). Điều này giúp giảm nguy cơ con cái bị ảnh hưởng, nhất là các bệnh liên quan đến khuyết tật trí tuệ và vận động, điếc, mất thị lực sớm, suy giảm miễn dịch, dị tật bẩm sinh nặng...

Ngọc Châu