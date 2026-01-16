Ai không nên uống trà chanh gừng mật ong?

Người bệnh tiểu đường, thân nhiệt cao hoặc mắc bệnh lý về máu không nên uống trà chanh gừng mật ong, tránh tác dụng ngược.

Theo chuyên viên Nguyễn Thị Thu Huyền, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, gừng có tính nóng, khả năng kích thích tuần hoàn máu mạnh. Quả chanh chứa acid citric có thể khiến dạ dày tăng tiết acid, còn mật ong chứa đường và carbohydrate dễ làm tăng lượng đường trong máu. Dưới đây là nhóm người không nên sử dụng thức uống này.

Trẻ nhỏ dưới một tuổi

Trẻ dưới một tuổi chưa phát triển hệ tiêu hóa đầy đủ, nếu sử dụng mật ong dễ gây ngộ độc thần kinh. Mật ong có thể chứa bào tử của vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra ngộ độc botulism ở trẻ. Vị cay nồng của gừng có thể khiến trẻ cảm thấy khó chịu, nôn trớ và không tốt cho răng mới mọc.

Người bệnh tiểu đường

Trà chanh gừng mật ong có lượng lớn đường tự nhiên, chủ yếu là fructose và glucose, dễ làm tăng đột ngột đường huyết, khó kiểm soát glucose. Gừng có thể tương tác với một số thuốc điều trị bệnh tiểu đường, làm hạ đường huyết quá mức hoặc ảnh hưởng đến đáp ứng insulin. Người đang mắc bệnh tiểu đường hoặc cần kiểm soát đường huyết nên hạn chế tối đa loại thức uống này, tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Trà chanh gừng mật ong không phù hợp với mọi người. Ảnh minh họa: Thu Phương

Người mắc bệnh đường tiêu hóa

Thức uống này có tính acid cao từ chanh dễ kích ứng niêm mạc dạ dày - thực quản, làm nặng thêm tình trạng như viêm loét, trào ngược dạ dày thực quản (GERD) hoặc viêm thực quản. Gừng dễ làm tăng tiết acid, gây nóng rát vùng thượng vị (trên rốn). Mật ong chứa đường, có thể lên men trong ruột, gây đầy hơi, đau bụng hoặc tiêu chảy ở người có hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc kém hấp thu.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Trà chanh gừng mật ong không phải lựa chọn phù hợp cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Chanh có tính acid cao dễ làm tăng trào ngược, ợ nóng, buồn nôn. Gừng dễ gây ợ chua, tiêu chảy. Trong khi đó, mật ong chứa nhiều đường, dễ khiến tăng nhanh đường huyết, không phù hợp với người có nguy cơ tiểu đường thai kỳ.

Người có cơ địa nóng

Vào mùa lạnh, thức uống thích hợp để thưởng thức do có tính ấm, dễ làm tăng nhiệt. Song, khi dùng thường xuyên hoặc với lượng nhiều có thể gây nóng trong, khát nước, nổi mụn hoặc táo bón. Người có cơ địa nóng nên hạn chế trà chanh gừng mật ong, ưu tiên thức uống mát, lành tính.

Người mắc bệnh lý về máu hoặc đang dùng thuốc chống đông máu

Gừng có khả năng làm loãng máu, ức chế kết tập tiểu cầu, từ đó làm tăng nguy cơ bầm tím hoặc chảy máu. Người có rối loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc chống đông nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Chuyên viên Thu Huyền khuyến cáo người uống trà chanh gừng mật ong xong nên súc miệng bằng nước lọc để hạn chế acid từ chanh làm mòn men răng. Uống từ từ, tránh quá nóng hoặc quá lạnh để không kích thích dạ dày - thực quản, không uống khi đói nhằm giảm nguy cơ ợ chua, đau thượng vị. Mỗi người nên dùng liều lượng vừa phải, khoảng một ly nhỏ mỗi ngày, có thể giảm lượng mật ong hoặc dùng nước ấm để giảm acid, đường trong thức uống.

Hằng Trần