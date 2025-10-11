Ai không nên uống nước chanh?

Người có vấn đề về tiêu hóa, bị loét miệng, đau họng, đang uống thuốc điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi uống nước chanh.

Nước chanh hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, bổ sung vitamin C, cung cấp nước cho cơ thể. Song, một số người nên cân nhắc khi sử dụng đồ uống này vì chúng có thể gây ra các tác dụng phụ, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người bị trào ngược axit

Nếu bạn bị trào ngược axit hoặc ợ nóng thường xuyên thì uống nước chanh không phải là lựa chọn tốt. Chanh có tính axit cao, có thể gây kích ứng thực quản, làm giãn cơ thắt thực quản dưới - cơ giữ axit dạ dày ở đúng vị trí. Điều này gây cảm giác nóng rát ở ngực hoặc cổ họng. Bạn nên uống nước lọc hoặc trà thảo mộc thay vì nước chanh.

Có vấn đề về răng

Nước chanh có tính axit đủ để làm mòn men răng theo thời gian. Điều này có nghĩa là răng trở nên nhạy cảm hơn, đổi màu, dễ bị sâu. Người đang bị ê buốt, tụt nướu hoặc mòn men nên hạn chế dùng nước chanh.

Người yêu thích đồ uống này nên sử dụng ống hút, súc miệng bằng nước lọc sau đó. Tránh đánh răng ngay sau khi uống nước chanh - axit làm mềm men răng, đánh răng ngay lập tức có thể làm hỏng men răng nhanh.

Nước chanh giàu dinh dưỡng nhưng người có vấn đề tiêu hóa nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi uống. Ảnh được tạo bởi AI

Bị loét miệng hoặc đau họng

Axit citric trong nước chanh gây kích ứng vết loét hở, làm chậm quá trình lành, gây cảm giác khó chịu. Với người đang đau họng, axit có thể làm viêm mô thay vì làm dịu chúng.

Người bị dị ứng với cam chanh

Dù ít gặp nhưng vẫn có người dị ứng với cam chanh. Nếu bạn bị ngứa, phát ban, sưng tấy hoặc thậm chí khó thở sau khi uống nước chanh thì có thể bị dị ứng. Khi cơ thể có những biểu hiện này bạn nên ngừng sử dụng đồ uống và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Đang uống thuốc

Nước chanh có thể tương tác với một số thuốc điều trị huyết áp, tiểu đường hoặc các vấn đề về tuyến giáp. Tính axit và các hợp chất trong đồ uống có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ hoặc chuyển hóa của thuốc. Nếu bạn đang dùng thuốc thường xuyên, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm nước chanh vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Dạ dày nhạy cảm hoặc dễ bị kích thích

Axit trong chanh có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày ở một số người. Người bị viêm dạ dày, hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc dạ dày nhạy cảm, nước chanh có thể gây chuột rút, buồn nôn, đầy hơi hoặc tiêu chảy. Người có vấn đề về tiêu hóa thích uống nước chanh nên pha loãng hơn và tránh uống lúc bụng đói.

Người có nguy cơ mất nước hoặc mất cân bằng điện giải

Nước chanh có tác dụng lợi tiểu nhẹ, uống quá nhiều có thể dẫn đến mất nước, mệt mỏi hoặc chuột rút. Người chơi thể thao, tập luyện cường độ cao hoặc sống ở vùng khí hậu nóng, hãy đảm bảo cân bằng nước chanh với nước lọc hoặc nước điện giải. Các hợp chất trong chanh có thể khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, hãy thoa kem chống nắng nếu uống nước chanh hàng ngày.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)