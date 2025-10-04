5 thức uống giảm mỡ nội tạng

Thức uống giàu chất chống oxy hóa và dưỡng chất tự nhiên như trà xanh, nước chanh, gừng, cần tây, trà đen có thể giảm mỡ ở gan, dạ dày, ruột.

Mỡ nội tạng tích tụ quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, gan nhiễm mỡ, ung thư. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết ngoài ăn uống cân đối và tập luyện, bổ sung một số loại thức uống lành mạnh có thể giảm mỡ nội tạng, cải thiện tốc độ chuyển hóa.

Trà xanh chứa catechin, đặc biệt là EGCG - hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, thúc đẩy chuyển hóa năng lượng, tăng khả năng đốt cháy mỡ, giảm tích tụ mỡ nội tạng. Người trưởng thành có thể uống 2-3 tách trà xanh mỗi ngày, tránh uống khi đói hoặc gần giờ ngủ để không gây mất ngủ, cồn cào dạ dày.

Nước chanh ấm giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, tăng cường chuyển hóa chất béo, hỗ trợ tiêu hóa. Uống một ly nước chanh ấm buổi sáng (không đường) giúp thanh lọc cơ thể, giảm gánh nặng cho gan và ruột.

Nước gừng có hợp chất gingerol giúp chống viêm, thúc đẩy tiêu hao năng lượng và hạn chế tích tụ mỡ. Uống nước gừng ấm sau bữa ăn cải thiện tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng đồng thời hỗ trợ giảm cân.

Uống một ly nước chanh ấm buổi sáng hỗ trợ giảm cân, mỡ nội tạng. Ảnh: Trọng Nghĩa

Nước ép cần tây ít calo, giàu chất xơ hòa tan và chất chống oxy hóa, giảm cholesterol, hỗ trợ thải độc và giảm mỡ vùng bụng. Người thừa cân có thể uống 100-150 ml nước ép cần tây mỗi ngày, kết hợp bữa ăn nhiều rau xanh để tăng hiệu quả.

Trà đen chứa polyphenol, điều hòa đường huyết, mỡ máu và hạn chế hấp thu chất béo. Uống trà đen thường xuyên hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ bụng.

Bác sĩ Duy Tùng lưu ý để giảm mỡ nội tạng nên hạn chế thức uống có đường, rượu bia, nước ngọt có gas. Tăng cường các thức uống tự nhiên, kết hợp tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần để đạt hiệu quả rõ rệt.

Người có nguy cơ cao như béo phì, gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu nên đi khám tại chuyên khoa tiêu hóa, dinh dưỡng để được đánh giá chính xác mức độ mỡ nội tạng, xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động và điều trị phù hợp. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như GDL-5 (chiết xuất từ phấn mía Nam Mỹ) hỗ trợ điều hòa mỡ máu, giảm số lượng cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt trong máu.

Trọng Nghĩa