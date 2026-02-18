Ai không nên ăn dưa muối ngày Tết?

Người bệnh tăng huyết áp, suy gan, suy thận, viêm loét dạ dày nên hạn chế ăn dưa muối để tránh ảnh hưởng sức khỏe những ngày đầu năm.

Bên cạnh các món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét, lạp xưởng, nem rán..., trong mâm cỗ ngày Tết thường có thêm dưa muối, củ kiệu để chống ngán. Dưa muối có vị chua đặc trưng nhờ quá trình lên men, kích thích vị giác, hỗ trợ tiêu hóa khi ăn nhiều đạm, tinh bột, chất béo.

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tuy giàu lợi khuẩn, vitamin, chất xơ nhưng dưa muối chứa rất nhiều muối (natri). Chế độ ăn nhiều natri không thích hợp với những người mắc bệnh mạn tính dưới đây.

Tăng huyết áp

Chế độ ăn nhiều natri làm cơ thể giữ nước, tăng thể tích tuần hoàn, từ đó làm huyết áp tăng cao. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh nên tiêu thụ dưới 2.300 mg natri (một thìa cà phê muối) mỗi ngày, người tăng huyết áp hoặc có nguy cơ tim mạch nên hạn chế ≤ 1.500 mg natri (2/3 thìa cà phê muối) mỗi ngày. Trong khi đó, một bát nhỏ dưa muối có thể chứa 500-600 mg natri, gần 1/3 ngưỡng khuyến nghị cho người bệnh.

Người bị tăng huyết áp không nên ăn dưa muối. Ảnh: Bùi Thủy

Bệnh tim mạch

Ăn mặn kéo dài không chỉ làm tăng huyết áp mà còn thúc đẩy xơ vữa động mạch, làm tim phải hoạt động nhiều hơn. Với người đã có bệnh mạch vành, suy tim, rung nhĩ..., chế độ ăn nhiều muối làm tăng nguy cơ suy tim mất bù, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Bệnh gan và thận

Thận là cơ quan chính điều hòa natri. Khi nạp quá nhiều muối, thận phải làm việc nhiều, dễ làm suy thận tiến triển nhanh hơn, gây phù, tăng huyết áp khó kiểm soát. Ở người xơ gan, ăn mặn làm tăng nguy cơ giữ nước, phù, cổ trướng, khiến bệnh nặng thêm. Do đó, người bệnh gan, thận nên hạn chế tối đa món dưa muối.

Bệnh dạ dày

Dưa muối có độ mặn, độ axit cao, có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm nặng thêm tình trạng viêm dạ dày, loét dạ dày - tá tràng, trào ngược dạ dày - thực quản. Dưa muối ăn khi còn non, chưa lên men hoàn toàn có thể chứa nhiều nitrit. Trong môi trường axit của dạ dày, nitrit chuyển thành nitrosamine - một chất làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa nếu sử dụng kéo dài.

Đái tháo đường

Ăn mặn không làm tăng đường huyết trực tiếp, nhưng có thể làm nặng tình trạng tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa, gián tiếp khiến quá trình kiểm soát đường huyết gặp khó khăn. Chế độ ăn nhiều natri liên quan đến tăng nguy cơ biến chứng tim mạch, thận ở người đái tháo đường.

Theo bác sĩ Kiều, người khỏe mạnh vẫn có thể ăn dưa muối với lượng vừa phải nhưng cần lưu ý những điều dưới đây:

Rửa dưa muối qua nước sạch 1-2 lần để giảm muối và độ chua.

Không ăn quá nhiều, mỗi lần chỉ khoảng 30-50 g, tối đa 2-3 lần một tuần.

Không dùng dưa muối làm món chính, chỉ ăn kèm.

Không ăn dưa còn xanh, cay hăng, chưa lên men kỹ; chỉ nên ăn dưa đã ngả vàng, giòn, chua dịu, mùi thơm tự nhiên.

Hạn chế ăn dưa muối bán sẵn do khó kiểm soát lượng muối; nếu có thể nên tự muối tại nhà để điều chỉnh gia vị và đảm bảo vệ sinh.

Thu Hà