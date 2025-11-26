Ai có thể mổ u lồng ngực bằng robot?

Người lớn tuổi có sức khỏe kém, mắc nhiều bệnh nền được bác sĩ khuyến nghị mổ cắt u phổi, u trung thất bằng robot để giảm biến chứng.

Phẫu thuật là phương pháp phổ biến trong điều trị khối u ở lồng ngực như u phổi, u trung thất, u tuyến ức... TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khi robot chưa ra đời, có hai phương pháp mổ chính gồm phẫu thuật mở và phẫu thuật nội soi. Phẫu thuật mở phải rạch đường mổ dài, làm tăng rủi ro nhiễm trùng, chảy máu, lâu hồi phục... trong khi đó, phẫu thuật nội soi khắc phục gần hết các nhược điểm này. Mổ nội soi góp phần giảm biến chứng song nguy cơ gây tổn thương các cơ quan lân cận hoặc khó khăn trong thao tác ở một số vị trí sâu và hẹp.

Bác sĩ thực hiện ca mổ cắt u phổi có sự hỗ trợ của robot. Ảnh: Thanh Luận

Theo bác sĩ Dũng, với độ linh hoạt và chính xác cao, phẫu thuật robot có nhiều ưu điểm như bóc tách triệt để u nhằm tăng hiệu quả điều trị, bệnh nhân ít đau hơn, ít mất máu, hồi phục nhanh giúp rút ngắn thời gian nằm viện, đảm bảo thẩm mỹ. Phương pháp này được khuyến nghị cho các nhóm bệnh nhân sau:

Người có u ở vị trí sâu, khó tiếp cận: Mỗi cánh tay robot đều có khả năng xoay 540 độ nhờ công nghệ mô phỏng cổ tay người, giúp bác sĩ dễ dàng thao tác tại những vùng phẫu thuật sâu, khó tiếp cận, thực hiện các kỹ thuật tinh vi mà nội soi truyền thống hoặc robot thế hệ cũ khó đạt được. Cánh tay robot được gắn camera, giúp bác sĩ tự do thay đổi góc nhìn trong vùng mổ, nhờ đó nâng cao độ chính xác, linh hoạt trong thao tác phẫu thuật.

Người lớn tuổi hoặc có sức khỏe kém: Các cánh tay robot được gắn trên mâm xoay 360 độ, cần trục có thể điều chỉnh tùy ý, có hệ thống đèn laser định vị. Nhờ đó, trong những ca phẫu thuật liên vùng, êkíp mổ không cần di chuyển robot hay thay đổi vị trí bệnh nhân, giúp tiết kiệm thời gian, giảm rủi ro và biến chứng, nhất là với người bệnh lớn tuổi, sức khỏe kém không thể chịu đựng ca mổ dài.

Người có nhiều bệnh nền: Robot được tích hợp tay cầm hàn, cầm máu, cho phép cắt bỏ mô và xử lý cầm máu ngay tức thì, giảm mất máu. Công nghệ này có lợi cho bệnh nhân lớn tuổi, mắc bệnh nền phức tạp hoặc cần can thiệp tại vị trí khó.

Bác sĩ Dũng cho hay người bệnh được mổ với robot giúp giảm đau, vết thương nhỏ, có thể trở lại cuộc sống bình thường chỉ 1-3 ngày sau phẫu thuật. Tuy nhiên, ở những người mắc bệnh tim hoặc phổi nặng thì việc phẫu thuật với kỹ thuật mổ mở, nội soi thường hoặc nội soi có robot hỗ trợ cũng phải cân nhắc kỹ. Các bác sĩ chuyên khoa cần xem xét người bệnh có thể chịu được thời gian gây mê kéo dài hay không. Ngoài ra, phẫu thuật robot không nên được thực hiện cho bệnh nhân nguy kịch cần phẫu thuật khẩn cấp, đang bị chấn thương hoặc có các bệnh lý vùng ngực - bụng như phình động mạch chủ, tăng áp động mạch phổi, tràn máu màng phổi...

Thu Hà

Từ ngày 24 đến 30/11, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức tuần tư vấn "120 loại phẫu thuật ung thư, bệnh phức tạp với robot Da Vinci Xi hiện đại hàng đầu Đông Nam Á" trên VnExpress. Các bác sĩ từ Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Sản phụ khoa, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Ung thư, Xạ trị sẽ trực tiếp tư vấn cho người bệnh. Độc giả gửi câu hỏi tại đây.