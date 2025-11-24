Robot dẫn đường bác sĩ cắt u tuyến ức bệnh nhân

TP HCMBà Hoa, 56 tuổi, có u tuyến ức lành tính trước trái tim, được bác sĩ điều khiển robot phẫu thuật cắt u, giảm rủi ro tổn thương các cơ quan lân cận.

Bà Hoa bị tai nạn chấn thương ở thành ngực nên đến bệnh viện kiểm tra. TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bà bị thương phần mềm, không gãy xương sau tai nạn. Hình ảnh phim chụp ghi nhận khối u tuyến ức kích thước 3,5 cm nằm ngay trước tim, trước động mạch chủ và động mạch phổi.

Bệnh nhân không biểu hiện triệu chứng dù u có kích thước trung bình. Tuyến ức nằm ở trong lồng ngực, sau xương ức, phía trên trước của tim và các mạch máu lớn quan trọng như động mạch chủ, động mạch phổi. Đây là một phần của hệ bạch huyết, chịu trách nhiệm sản sinh tế bào bạch cầu (lymphocyte) giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. U tuyến ức hình thành từ các tế bào biểu mô trên bề mặt bên ngoài của tuyến ức, có hai dạng lành tính hoặc ác tính (ung thư).

Khối u của bà Hoa có cấu trúc hỗn hợp, bao gồm cả nang nước, mô đặc chưa lan đến các hạch bạch huyết. U nằm ở khu vực khó tiếp cận, kể cả với mổ mở hoặc nội soi lồng ngực, dễ gây tổn thương tim, hệ thống mạch máu. Bác sĩ quyết định phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi.

Bác sĩ điều khiển cánh tay robot loại bỏ khối u tuyến ức. Ảnh: Minh Huyền

Êkíp mở 4 lỗ nhỏ (1-1,5 cm) ở ngực - bụng để đưa cánh tay robot vào. Hệ thống điều hướng và màn hình cảm ứng trực quan giúp bác sĩ dễ thao tác ở vị trí khó tiếp cận, không ảnh hưởng đến mô lành. Hệ thống lọc rung và kiểm soát chuyển động giúp loại bỏ tình trạng run tay tự nhiên của phẫu thuật viên. Sau một giờ, bác sĩ bóc tách trọn vẹn khối u. Người bệnh đau ít hơn, giảm chảy máu, xuất viện sau ba ngày.

Nếu u tuyến ức lớn (hơn 5 cm) nằm gần mạch máu lớn, bác sĩ thường chọn cách phẫu thuật mở nhằm đảm bảo lấy hết u mà không ảnh hưởng xung quanh. Khi mổ mở, bệnh nhân phải rạch đường xương ức dài 10-15 cm, tăng nguy cơ nhiễm trùng, mất máu.

Hiện, các bác sĩ ưu tiên phương pháp can thiệp ít xâm lấn cho bệnh nhân bằng phẫu thuật nội soi và hỗ trợ của robot. Phẫu thuật robot khắc phục hạn chế của mổ nội soi truyền thống như hạn chế nguy cơ gây tổn thương những cơ quan lân cận, thuận lợi thao tác ở vị trí ở sâu và hẹp, giảm 20-30% thời gian nằm viện so với mổ nội soi (2-3 ngày so với 3-5 ngày), theo bác sĩ Dũng.

Hầu hết bệnh nhân có u tuyến ức không biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu. Triệu chứng chỉ xuất hiện khi khối u tác động đến cơ quan trong lồng ngực. Cụ thể là u đẩy lệch khí quản gây khó thở, đẩy lệch thực quản gây khó nuốt, tổn thương dây thần kinh quặt ngược dẫn đến khàn tiếng, chèn ép tĩnh mạch chủ gây ra hội chứng tĩnh mạch chủ trên... Nếu kết quả giải phẫu u ác tính, bệnh nhân tiếp tục được hóa trị, xạ trị, sử dụng liệu pháp miễn dịch hoặc trúng đích để tiêu diệt tế bào ung thư. Trường hợp u lành tính, bệnh nhân không cần điều trị thêm nhưng cần tái khám định kỳ.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi