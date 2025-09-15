9 thói quen thực hiện trong 21 ngày có thể kiểm soát huyết áp

Cắt giảm muối, thêm tỏi, trà dâm bụt, hạt óc chó vào chế độ ăn, bỏ thực phẩm chế biến sẵn giúp ổn định huyết áp.

Quan niệm một người cần 21 ngày để hình thành thói quen bắt nguồn từ tiến sĩ Maxwell Maltz vào những năm 1960. Ông nhận thấy bệnh nhân cần khoảng ba tuần để thích nghi với sự thay đổi. Việc hình thành một vài thói quen mới trong thời gian này cũng góp phần cân bằng huyết áp.

Giảm muối khi nấu ăn

Muối làm tăng khả năng giữ nước và tăng thể tích dịch mà tim phải bơm, dẫn đến tăng huyết áp. Giảm muối trong chế độ ăn là một trong những thay đổi góp phần kiểm soát huyết áp. Người trưởng thành chỉ nên ăn dưới 5 g muối mỗi ngày (khoảng một muỗng cà phê), theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Ăn một quả chuối mỗi ngày để bổ sung kali

Kali giúp thận bài tiết natri, giảm căng thẳng ở thành mạch máu. Thực phẩm giàu kali được khuyến khích sử dụng để kiểm soát huyết áp. Một quả chuối cỡ trung bình có khoảng 422 mg kali.

Uống trà dâm bụt mỗi ngày

Trà dâm bụt có tác dụng giảm huyết áp nhờ các hoạt chất như anthocyanin và polyphenol giúp giãn mạch máu, thư giãn cơ thể và giảm nồng độ cholesterol xấu. Đồ uống này cũng có tác dụng lợi tiểu nhẹ, thúc đẩy cơ thể đào thải muối dư thừa.

Thêm tỏi vào bữa ăn

Tỏi có lợi ích cho sức khỏe tổng thể, chứa hoạt chất allicin hỗ trợ giãn mạch máu, giảm độ cứng động mạch, hạ huyết áp cao. Chúng còn có tác dụng chống viêm, kiểm soát lipid máu.

Đi bộ 40 phút mỗi ngày

Hoạt động thể chất như đi bộ rất có lợi với người bệnh tăng huyết áp. Mỗi người nên duy trì đi bộ 40 phút mỗi ngày, thực hiện 5 ngày một tuần để đạt lợi ích sức khỏe tối ưu.

Thay thế cà phê bằng trà xanh

Caffeine trong cà phê làm tăng huyết áp tạm thời, nhất là ở người nhạy cảm với dưỡng chất này. Trà xanh có hàm lượng caffeine thấp hơn và chứa nhiều chất chống oxy hóa như catechin cải thiện chức năng nội mô, giảm stress oxy hóa.

Ăn một nắm hạt óc chó mỗi ngày

Hạt óc chó giàu chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa, magie... giúp cải thiện lipid, giảm viêm, giảm nhẹ chỉ số huyết áp.

Thiền 10 phút trước khi ngủ

Căng thẳng làm tăng huyết áp thông qua kích hoạt hệ giao cảm, tăng nhịp tim, co thắt mạch máu. Thư giãn và thiền làm giảm các hormone căng thẳng như cortisol.

Cắt giảm hoàn toàn thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều muối, chất béo không lành mạnh, đường bổ sung, chất bảo quản. Những yếu tố này góp phần tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, tăng cân, viêm nhiễm. Loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn đồng nghĩa lượng natri dư thừa ít hơn, tránh các chất phụ gia có thể làm tăng huyết áp đột ngột.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)