5 động tác yoga có thể hạ huyết áp

Shavasana (tư thế xác chết)
Đây là tư thế thư giãn giúp làm dịu thể chất lẫn tinh thần. Người tập nằm ngửa, hai chân hơi dang rộng, hai tay đặt dọc theo thân, lòng bàn tay hướng lên trên. Hãy nhắm mắt và hít thở sâu chậm rãi.
Thực hành bài tập này 10-15 phút mỗi ngày tạo ra sự thư giãn sâu, giảm lo âu, tăng cường lưu thông máu, kiểm soát huyết áp.
Tư thế Sukhasana
Tư thế này giúp giảm căng thẳng và tăng cường chánh niệm, làm dịu hệ thần kinh, đồng thời giữ huyết áp ở mức bình thường. Hãy ngồi thẳng, tay đặt trên đầu gối, chân bắt chéo, sau đó nhắm mắt lại và hít thở sâu, chậm rãi.
Setu Bandhasana (tư thế cây cầu)
Người tập bắt đầu bằng cách đặt cơ thể xuống sàn, đầu gối cong và bàn chân đặt phẳng trên sàn, rộng bằng hông. Nâng hông lên cao đồng thời giữ vai thư giãn và ngực mở. Tư thế cây cầu kích hoạt thận và tăng cường lưu thông máu, đồng thời làm dịu hệ thần kinh, điều hòa huyết áp.
Tư thế này cũng mở rộng vùng ngực, phổi, tăng cường cung cấp oxy cần thiết, hỗ trợ sức khỏe huyết áp. Thực hành tư thế cây cầu thường xuyên cũng hỗ trợ duy trì sức khỏe tim mạch.
Paschimottanasana (tư thế ngồi gập người về phía trước)
Tư thế này bắt đầu bằng việc bạn ngồi xuống, hai chân duỗi thẳng trước mặt. Người tập cúi người về phía trước từ hông cho đến khi chạm vào bàn chân, giữ thẳng cột sống. Bài tập kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, thúc đẩy sự thư giãn, cải thiện huyết áp, tăng cường tuần hoàn máu và sức khỏe tiêu hóa.
Ardha Matsyendrasana (xoắn nửa cột sống)
Người tập ngồi khoanh chân trước khi nhẹ nhàng xoay người sang một bên. Dùng tay đối diện để hỗ trợ động tác xoay và giữ lưng thẳng. Động tác xoay cột sống khi ngồi kích hoạt các cơ quan nội tạng đồng thời tăng cường lưu lượng máu đến vùng tim, giúp loại bỏ cả căng thẳng, từ đó cân bằng huyết áp. Động tác này cũng cải thiện độ linh hoạt của cột sống vừa giúp đầu óc minh mẫn.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI