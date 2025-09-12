5 động tác yoga có thể hạ huyết áp

Shavasana (tư thế xác chết)

Đây là tư thế thư giãn giúp làm dịu thể chất lẫn tinh thần. Người tập nằm ngửa, hai chân hơi dang rộng, hai tay đặt dọc theo thân, lòng bàn tay hướng lên trên. Hãy nhắm mắt và hít thở sâu chậm rãi.

Thực hành bài tập này 10-15 phút mỗi ngày tạo ra sự thư giãn sâu, giảm lo âu, tăng cường lưu thông máu, kiểm soát huyết áp.