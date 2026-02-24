9 năm vô sinh do buồng trứng đa nang

TP HCMChị Hương, 35 tuổi, kết hôn 9 năm không có con, khám mới biết mắc hội chứng buồng trứng đa nang phải thụ tinh trong ống nghiệm.

ThS.BS Huỳnh Kha, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, cho biết buồng trứng đa nang (PCOS) là hội chứng rối loạn nội tiết phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Cụ thể buồng trứng có nhiều nang trứng (noãn) nhỏ 2-9 mm nhưng không thể phát triển đến giai đoạn trưởng thành, không rụng trứng. Tình trạng này do rối loạn nội tiết, khiến chu kỳ kinh nguyệt của chị Hương thưa thớt, kéo dài khoảng 2-6 tháng nên khó thụ thai tự nhiên.

Phụ nữ mắc PCOS có thể thừa hoặc không thừa hormone nam - androgen. Chị Hương thuộc nhóm thừa hormone này gây ức chế nang trứng phát triển và trưởng thành, không rụng hoặc rụng không đều, nguy cơ dẫn đến trứng non, chất lượng trứng kém và khả năng thụ tinh của trứng với tinh trùng giảm. Mất cân bằng nội tiết cũng có thể khiến nội mạc tử cung giảm chất lượng, giảm tỷ lệ đậu thai khi chuyển phôi sau điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Chị Hương còn bị tắc vòi trứng bên phải và lạc nội mạc tử cung nhẹ.

Bác sĩ Kha xây dựng phác đồ điều trị toàn diện cho chị Hương. Trước hết người bệnh được dùng thuốc ra kinh, kết hợp thuốc nội tiết trong vòng một tháng để điều chỉnh nội tiết về mức cân bằng.

Phụ nữ mắc PCOS nếu dùng thuốc kích thích buồng trứng liều nhẹ thường không đáp ứng, còn liều cao làm tăng nguy cơ quá kích buồng trứng. Bác sĩ Kha cân đối lượng thuốc kích thích buồng trứng ở mức trung bình kết hợp nội tiết ổn định giúp chị Hương có 26 trứng trưởng thành chất lượng tốt.

Bác sĩ Huỳnh Kha cùng êkíp chọc hút noãn cho chị Hương để thụ tinh trong ống nghiệm. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chuyên viên phôi học lựa chọn tinh trùng đủ điều kiện của người chồng tiêm vào bào tương trứng (kỹ thuật ICSI), nuôi cấy phôi trong hệ thống Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo, thu được 20 phôi ngày 5. Vợ chồng chị Hương quyết định trữ đông 10 phôi ngày 5 chất lượng tốt nhất để tiết kiệm chi phí.

Chị Hương được điều trị một mũi thuốc ức chế lạc nội mạc tử cung trong vòng một tháng. Bác sĩ chuẩn bị nội mạc tử cung đủ điều kiện, chuyển phôi giúp chị Hương đậu thai ngay lần đầu. Thai kỳ hiện 13 tuần, phát triển khỏe mạnh. Với số phôi trữ đông còn lại, họ có thể sinh thêm con trong tương lai.

Theo bác sĩ Kha, hội chứng PCOS ảnh hưởng đến khoảng 15% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nhưng phần lớn trường hợp không được chẩn đoán và điều trị kịp thời dẫn đến vô sinh hiếm muộn. Nếu không được theo dõi kỹ lưỡng và áp dụng phác đồ cá thể hóa phù hợp, người bệnh có thể gặp biến chứng quá kích buồng trứng nguy hiểm.

Bác sĩ Kha khuyến cáo vợ chồng sau kết hôn một năm chưa có con (6 tháng với trường hợp phụ nữ ngoài 35 tuổi), phụ nữ kinh nguyệt không đều, chu kỳ kéo dài hoặc ngắn bất thường, đau ở vùng chậu hoặc có các biểu hiện rậm lông, rụng tóc nhiều, thừa cân béo phì, da mặt nhờn, nhiều mụn, sạm da... nên khám sớm. Trường hợp chưa kết hôn có thể trữ đông trứng để bảo tồn khả năng sinh sản, chủ động thời điểm sinh con.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi