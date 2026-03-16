9 năm 6 lần thụ tinh trong ống nghiệm

TP HCM9 năm hiếm muộn với 6 lần thụ tinh trong ống nghiệm tại nhiều bệnh viện, vợ chồng chị Tuyết cuối cùng đón cặp song sinh ở tuổi 40.

Cặp sinh đôi một trai một gái của gia đình chị Tuyết vừa chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, mỗi bé nặng gần 3 kg, khỏe mạnh. Bé trai cựa mình khóc đòi sữa, ít phút sau em gái cũng khóc theo khiến phòng bệnh huyên náo. "Vợ chồng tôi kiên trì gần một thập kỷ mới hái được quả ngọt", chị Tuyết nói.

Chị Tuyết và hai con song sinh mới chào đời. Ảnh: IVF Tâm Anh

Chị Tuyết mang thai tự nhiên và sinh con gái đầu lòng 13 năm trước. Khi bé lên 3 tuổi, vợ chồng muốn có thêm con song chị được chẩn đoán vô sinh thứ phát do tắc vòi trứng. Trải qua hai lần phẫu thuật thông vòi trứng, bóc u lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng, chị Tuyết thêm 3 lần chuyển phôi tại một bệnh viện ở TP HCM song không đậu thai.

Hai vợ chồng tiếp tục thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tuy nhiên mô lành buồng trứng tổn thương trầm trọng nên mỗi chu kỳ IVF chỉ tạo được 1-2 phôi chất lượng kém. Lần thứ 6 chọc hút trứng, bác sĩ thông báo "trắng tay" vì hút được toàn trứng lép. Chị Tuyết quyết định dừng lại vì cạn kiệt tiền bạc, sức khỏe lẫn tinh thần sa sút.

Hai năm sau, chị Tuyết đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Sau 7 lần kích trứng, 5 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại tại ba bệnh viện trước đó, chị Tuyết vẫn ám ảnh những mũi tiêm hormone lặp đi lặp lại suốt nhiều năm. Chị quyết định nếu lần này IVF không thành công thì sẽ dừng lại.

ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, cho biết người bệnh đã gần 40 tuổi, dự trữ buồng trứng suy giảm nghiêm trọng kèm lạc nội mạc tử cung tái phát, tỷ lệ IVF thành công rất thấp. Hiện nay vẫn chưa có phương pháp cải thiện dự trữ buồng trứng ở trường hợp phụ nữ lớn tuổi kèm lạc nội mạc tử cung.

"Nhưng còn trứng là còn hy vọng", bác sĩ Như nói, chỉ định phác đồ kích thích buồng trứng nhẹ, sử dụng ít hormone, phù hợp với nhóm phụ nữ lớn tuổi, có dự trữ buồng trứng thấp.

Lần kích trứng đầu tiên, êkíp chọc hút được 4 trứng. Vợ chồng chị Tuyết chọn gói nuôi cấy phôi cao cấp, thu được 3 phôi ngày 5. Bác sĩ chuyển một phôi tốt nhất vẫn không đậu thai. Bác sĩ Như thuyết phục người bệnh cố gắng lần nữa, nội soi buồng tử cung kiểm tra nguyên nhân chuyển phôi thất bại. Kết quả ghi nhận nội mạc tử cung kém phát triển, thâm nhiễm tế bào viêm mạn tính. Sau hai tuần điều trị kháng sinh, tình trạng viêm được kiểm soát, bác sĩ Như dành hai tháng để chuẩn bị niêm mạc tử cung tốt đón phôi.

"Chúng tôi xem đây là trận đấu cuối", bác sĩ Như nhớ lại, cho hay áp lực càng tăng khi bệnh nhân chọn trữ hai phôi trong cùng một thiết bị. Điều này đồng nghĩa sau khi rã đông, bác sĩ phải chuyển cả hai phôi vào tử cung, tăng nguy cơ mang đa thai.

10 ngày sau chuyển phôi, xét nghiệm hormone có dấu hiệu lạc quan. Chị Tuyết xúc động khi bác sĩ thông báo có hai tim thai.

Mang thai đôi ở tuổi gần 40 tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả mẹ và bé như sinh non, tiền sản giật hoặc trẻ sinh nhẹ cân. Chị xin giảm lượng công việc, tuân thủ khám thai thường xuyên, hạn chế di chuyển. Bác sĩ sản và nội tiết phối hợp theo dõi đường huyết thai kỳ chặt chẽ hàng tuần, hướng dẫn người bệnh chế độ ăn uống phù hợp. Khi thai gần 37 tuần, bác sĩ quyết định mổ chủ động, hai bé chào đời an toàn.

Bác sĩ Thanh Tâm (trái) và bác sĩ Văn Phúc (giữa) mổ song thai cho chị Tuyết lúc 37 tuần. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy vô sinh thứ phát chiếm hơn 50% trường hợp vô sinh hiếm muộn nói chung và có xu hướng tăng 15-20% mỗi năm.

Theo bác sĩ Như, các cặp vợ chồng vô sinh thứ phát thường không lường trước việc mình sẽ khó có con nên dễ hụt hẫng, chán nản hay dừng điều trị hơn so với những cặp chưa từng có con. Tại IVF Tâm Anh, nhiều trường hợp lớn tuổi, vô sinh lâu năm, bệnh lý phức tạp, thất bại chuyển phôi nhiều lần... vẫn có cơ hội sinh con nhờ phác đồ điều trị cá thể hóa, hệ thống nuôi cấy phôi và thiết bị hỗ trợ tăng khả năng chọn phôi chất lượng tốt. Tỷ lệ có thai cộng dồn tại trung tâm từ năm 2021 đến năm 2025 đạt 90,3% ở phụ nữ dưới 28 tuổi và 78,4% ở nhóm 36-40 tuổi.

Tuệ Diễm