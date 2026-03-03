TP HCMSau sinh con đầu lòng, chị Phương, 34 tuổi, mang thai hai lần nhưng không thành, được chẩn đoán vô sinh thứ phát do nhân xơ tử cung.

Chị Phương mang thai tự nhiên và sinh con trai vào năm 2013. Sau đó chị mang thai hai lần nhưng một lần thai lưu và một lần thai ngoài tử cung phải phẫu thuật cắt vòi trứng bên trái. Chị từng hai lần phẫu thuật bóc nhân xơ dưới niêm mạc tử cung, 4 năm qua không đậu thai lại. Vợ chồng chị điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại một bệnh viện nhưng chuyển phôi không thành công.

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, Trưởng đơn vị Hỗ trợ sinh sản, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, chẩn đoán chị Phương vô sinh thứ phát (vô sinh sau khi từng có thai) do nhân xơ dưới niêm mạc tử cung làm biến dạng hoặc giảm diện tích buồng tử cung khiến phôi khó làm tổ và phát triển.

Theo bác sĩ Thảo, chỉ số dự trữ buồng trứng của chị Phương tốt, có thể có con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Người bệnh được kê thuốc kích thích buồng trứng với liều lượng nhẹ giúp số trứng phát triển đến giai đoạn trưởng thành và tránh nguy cơ quá kích buồng trứng. Bác sĩ Thảo chọc hút, thu được 28 trứng trưởng thành.

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo cùng êkíp chọc hút noãn cho chị Phương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chuyên viên phôi học lựa chọn tinh trùng đủ điều kiện của người chồng tiêm vào bào tương trứng. Phôi được nuôi cấy trong hệ thống time-lapse tối ưu mọi điều kiện thu được 5 phôi ngày 5 và 3 phôi ngày 6. Hệ thống camera quan sát toàn bộ quá trình phát triển của phôi, và phần mềm trí tuệ nhân tạo chấm điểm 4 phôi chất lượng tốt, được trữ đông chờ thời điểm chuyển phôi lý tưởng.

Trước khi chuyển phôi, bác sĩ Thảo tiến hành chụp phim tử cung vòi trứng và siêu âm bơm nước lòng tử cung để khảo sát phần tai vòi trứng còn lại và nội mạc tử cung. Kết quả ghi nhận tình trạng tái phát nhân xơ dưới niêm mạc tử cung, kích thước 10-15 mm. Chị được chuyển đến Trung tâm Sản Phụ khoa nội soi buồng tử cung bóc nhân xơ tử cung dưới niêm.

Sau khi chuẩn bị nội mạc tử cung đủ điều kiện, bác sĩ Thảo chuyển một phôi ngày 5 loại tốt giúp chị Phương đậu thai. Thai kỳ hiện 12 tuần phát triển khỏe mạnh. Số phôi còn lại được trữ đông giúp vợ chồng có thêm con trong tương lai.

Theo bác sĩ Thảo, nhân xơ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa khá phổ biến với tỷ lệ mắc khoảng 20-40%. Bệnh thường không có triệu chứng rõ rệt nhưng một số trường hợp có các biểu hiện như rong kinh, cường kinh, máu kinh nguyệt ra nhiều hoặc kéo dài hơn 7 ngày và kèm theo các cục máu đông. Tình trạng này làm giảm khả năng thụ thai, thiếu máu, chèn ép gây sảy thai hoặc sinh non. Phụ nữ sau phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung vẫn có khả năng tái phát bệnh khoảng 15-30%.

Bác sĩ Thảo khuyến cáo phụ nữ mới kết hôn hoặc từng sinh con, sau 6-12 tháng thả tự nhiên không có con nên đến khám, điều trị sớm. Trường hợp còn độc thân, có dấu hiệu rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, chu kỳ kinh kéo dài hoặc ngắn bất thường, đau nhiều trong những ngày có kinh nguyệt... nên khám phụ khoa để kịp thời phát hiện bất thường và điều trị.

Hoài Thương

* Tên người bệnh đã được thay đổi