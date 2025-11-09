9 lợi ích của nho đen với sức khỏe

Nho đen giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch và thị lực nhờ đặc tính chống oxy hóa, chống viêm.

Tăng miễn dịch

Loại quả này giàu vitamin C, các thành phần thực vật như resveratrol, quercetin và anthocyanin. Cơ thể sử dụng tất cả những chất này như chất chống oxy hóa để chống lại các gốc tự do gây bệnh, giảm viêm.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nho giàu dinh dưỡng nhưng ít calo, giúp kiểm soát cân nặng. Chất xơ trong nho kéo dài cảm giác no, giảm thèm ăn vặt, giữ dáng.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Nho hữu ích với sức khỏe tim mạch nhờ hàm lượng flavonoid dồi dào. Ăn nho đen góp phần cải thiện cholesterol, stress oxy hóa (sự mất cân bằng giữa chất chống oxy hóa và gốc tự do), lipid trong máu và huyết áp.

Cải thiện thị lực

Nho đen chứa các chất dinh dưỡng thực vật như zeaxanthin và lutein. Những chất này tốt cho mắt vì chúng tích tụ trong võng mạc. Ăn nho đen giúp mọi người giảm mắc các bệnh mắt liên quan đến tuổi tác như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng.

Nho đen chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Flavonoid và resveratrol trong nho đều có tác dụng chống ung thư, chống lại stress oxy hóa vốn có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư. Tổn thương tế bào do mất cân bằng giữa chất chống oxy hóa và các gốc tự do.

Giúp ngủ ngon

Nho chứa một lượng nhỏ melatonin (loại hormone được sản xuất trong não) có tác động tích cực đến giấc ngủ. Thiếu ngủ có liên quan đến nhiều nguy cơ sức khỏe như bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì, đột quỵ...

Tốt cho xương

Nho cung cấp những chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin K, canxi, magiê, kali hỗ trợ sức khỏe xương. Cơ thể không bổ sung đủ các khoáng chất và vitamin này làm tăng nguy cơ gãy xương.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Thực phẩm có chỉ số GI trung bình không làm tăng lượng đường trong máu quá nhanh, phù hợp cho người bệnh tiểu đường. Bạn có thể kết hợp thực phẩm có chỉ số GI thấp hơn như táo, yến mạch hoặc hạt diêm mạch với nho để giảm tác động đến lượng đường trong máu. Chất xơ và chất chống oxy hóa trong nho cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Chất xơ giúp cơ thể hấp thụ đường chậm hơn.

Có lợi cho não

Quercetin là chất chống oxy hóa tạo nên màu tím, đen của nho, góp phần chống lại các bệnh thoái hóa thần kinh, chứng mất trí nhớ. Polyphenol trong thực phẩm hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Đường ruột khỏe mạnh có thể tăng cường khả năng miễn dịch, thúc đẩy tâm trạng tích cực.

Dù có nhiều lợi ích với sức khỏe, song ăn quá nhiều nho (nên khoảng 200 g mỗi ngày) có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, đau bụng do hàm lượng chất xơ cao. Nho cũng có thể gây nghẹn ở người bị khó nuốt.

Lê Nguyễn (Theo Health, Times of India)