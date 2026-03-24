9 bệnh về mắt thường gặp khi lớn tuổi

Tuổi càng cao, thị lực càng suy giảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như lão thị, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Nguy cơ mắc các bệnh về mắt tăng dần theo tuổi tác. Suy giảm thị lực không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn làm tăng nguy cơ té ngã và chấn thương ở người cao tuổi. Chủ động khám mắt định kỳ và theo dõi các dấu hiệu bất thường, duy trì lối sống lành mạnh như không hút thuốc, ăn uống cân bằng, bảo vệ mắt khỏi tia UV có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ.

Lão thị

Lão thị là tình trạng phổ biến ở người từ 40 tuổi trở lên, gây khó nhìn gần. Người mắc thường phải đưa sách ra xa mới đọc rõ, khó nhìn chữ nhỏ, cần nhiều ánh sáng hơn và dễ mỏi mắt. Trong đa số trường hợp, việc đeo kính hoặc kính áp tròng giúp cải thiện thị lực hiệu quả.

Đục thủy tinh thể

Đục thủy tinh thể là bệnh lý thường gặp khi thủy tinh thể bị mờ do sự tích tụ protein theo thời gian. Ở giai đoạn đầu, bệnh có thể không gây triệu chứng rõ rệt, nhưng sau đó người bệnh sẽ thấy nhìn mờ, hình ảnh như có sương hoặc ngả màu vàng nâu.

Nguy cơ mắc bệnh tăng theo tuổi, đặc biệt ở người hút thuốc, người bị đái tháo đường hoặc tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo hiện là phương pháp điều trị hiệu quả và phổ biến.

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác

Bệnh ảnh hưởng đến vùng trung tâm của võng mạc, gây giảm khả năng nhìn rõ chi tiết. Bệnh có hai dạng là dạng khô và dạng ướt, trong đó dạng ướt thường tiến triển nhanh, có xu hướng nặng hơn. Người bệnh có thể gặp tình trạng nhìn mờ trung tâm, hình ảnh méo mó hoặc xuất hiện điểm mù. Một số phương pháp điều trị như tiêm thuốc nội nhãn có thể giúp làm chậm tiến triển bệnh.

Bệnh võng mạc đái tháo đường

Bệnh võng mạc đái tháo đường xảy ra do đường huyết cao kéo dài làm tổn thương các mạch máu võng mạc. Ở giai đoạn đầu, bệnh có thể không có triệu chứng song về sau có thể gây nhìn mờ, xuất hiện đốm đen trước mắt hoặc giảm thị lực. Kiểm soát tốt đường huyết và huyết áp là yếu tố quan trọng nhất để hạn chế tiến triển bệnh. Các phương pháp điều trị bao gồm laser, tiêm thuốc và sử dụng steroid trong những trường hợp cần thiết.

Hội chứng khô mắt

Hội chứng khô mắt là tình trạng thường gặp ở người lớn tuổi do giảm tiết nước mắt, khiến bề mặt mắt không được bôi trơn đầy đủ. Người bệnh có thể cảm thấy rát, cộm, đỏ mắt, nhìn mờ hoặc nhạy cảm với ánh sáng. Sử dụng nước mắt nhân tạo và điều chỉnh thói quen sinh hoạt góp phần cải thiện triệu chứng.

Bệnh glôcôm

Glôcôm là nhóm bệnh gây tổn thương thần kinh thị giác, thường liên quan đến tăng áp lực trong mắt. Bệnh tiến triển âm thầm trong giai đoạn đầu nhưng có thể dẫn đến mất thị lực ngoại vi và mù lòa nếu không được điều trị. Một số trường hợp mắc bệnh glôcôm cấp có thể gây đau mắt dữ dội, nhìn mờ, buồn nôn và xuất hiện quầng sáng quanh nguồn sáng, đây là tình trạng cần được cấp cứu y khoa.

Chảy nước mắt sống

Chảy nước mắt sống là hiện tượng khá phổ biến ở người trên 50 tuổi, thường liên quan đến tình trạng mi mắt chùng, tắc ống dẫn lệ hoặc viêm nhiễm. Trong một số trường hợp, khô mắt cũng có thể kích thích tuyến lệ tiết nước mắt nhiều hơn, gây chảy nước mắt kéo dài.

Hiện tượng "ruồi bay"

Đây là sự xuất hiện của các chấm hoặc sợi đen nhỏ di chuyển trong tầm nhìn, thường liên quan đến thay đổi của dịch kính theo tuổi. Phần lớn trường hợp là lành tính, nhưng nếu đột ngột xuất hiện nhiều ruồi bay hoặc kèm theo tia chớp sáng, người bệnh cần đi khám ngay vì có thể liên quan đến bong võng mạc.

Bong võng mạc

Bong võng mạc là tình trạng nghiêm trọng xảy ra khi võng mạc tách khỏi vị trí bình thường. Người bệnh có thể thấy đốm đen, tia chớp sáng hoặc cảm giác như có màn che trước mắt. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây mất thị lực vĩnh viễn.

Chẩn đoán các bệnh lý mắt thường dựa vào khám mắt toàn diện, bao gồm giãn đồng tử và soi đèn khe. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định thêm các xét nghiệm chuyên sâu như đo nhãn áp, chụp võng mạc hoặc chụp cắt lớp quang học để đánh giá chi tiết cấu trúc mắt.

Bảo Bảo (Theo Everyday Health)