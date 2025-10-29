8 việc nên làm mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Giảm lượng cholesterol và chất béo bão hòa trong chế độ ăn uống giúp ngăn tích tụ mỡ động mạch, tập thể dục hỗ trợ kiểm soát huyết áp ổn định.

Đột quỵ thiếu máu cục bộ xảy ra khi nguồn cung cấp máu đến một phần não bị tắc nghẽn hoặc giảm, ngăn cản mô não nhận được oxy và chất dinh dưỡng. Các tế bào não bắt đầu chết trong vòng vài phút. Một loại đột quỵ khác là đột quỵ xuất huyết não, xảy ra khi mạch máu trong não bị rò rỉ hoặc vỡ, gây chảy máu não. Máu làm tăng áp lực lên các tế bào não, gây tổn thương chúng.

Thay đổi lối sống lành mạnh không giúp ngăn ngừa hoàn toàn đột quỵ nhưng góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh.

Kiểm soát huyết áp cao là một trong những mục tiêu quan trọng nhất có thể làm để giảm nguy cơ đột quỵ. Huyết áp cao làm tăng áp lực máu gây tổn thương thành mạch máu não, dẫn đến vỡ mạch hoặc tắc nghẽn mạch (nhồi máu não). Tình trạng này kéo dài dẫn đến xơ cứng, suy yếu và thu hẹp lòng mạch, tạo điều kiện hình thành cục máu đông. Người có vấn đề về huyết áp cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ đồng thời thay đổi lối sống như vận động thường xuyên, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Uống thuốc theo chỉ định giúp kiểm soát huyết áp. Ảnh được tạo bởi AI

Giảm lượng cholesterol và chất béo bão hòa trong chế độ ăn uống. Ăn ít cholesterol và chất béo, nhất là chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, góp phần giảm tích tụ mỡ trong động mạch. Người bệnh có thể hỏi ý kiến của bác sĩ để sử dụng thuốc hạ cholesterol.

Bỏ thuốc lá và hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động có thể giảm nguy cơ đột quỵ. Bởi các hóa chất độc hại trong thuốc lá gây tổn thương mạch máu, thúc đẩy hình thành cục máu đông, thu hẹp lòng mạch và giảm lưu lượng máu đến não. Nicotine trong thuốc lá là nguyên nhân khiến huyết áp tăng, còn carbon monoxide làm giảm lượng oxy trong máu, thúc đẩy đột quỵ.

Kiểm soát bệnh tiểu đường. Chế độ ăn uống, tập thể dục đều đặn và giảm cân giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định. Người bệnh tiểu đường cần uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, hạn chế thực phẩm nhiều đường và hàm lượng chất béo cao. Giảm căng thẳng, ngủ đủ giấc cũng hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Duy trì cân nặng hợp lý có lợi cho sức khỏe tổng thể nói chung và đột quỵ nói riêng. Thừa cân, béo phì thúc đẩy các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ như huyết áp cao, bệnh tim mạch và tiểu đường. Lượng mỡ tích tụ khiến tình trạng viêm phát triển, dễ dẫn đến đột quỵ.

Ăn nhiều trái cây và rau củ, cụ thể khoảng 5 hoặc nhiều hơn 5 khẩu phần (một khẩu phần 125 g) mỗi ngày làm giảm nguy cơ đột quỵ. Chế độ ăn này hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, kiểm soát đường huyết và cân nặng. Nên ưu tiên trái cây ít đường, các loại hạt, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt.

Tập thể dục thường xuyên làm giảm huyết áp, tăng mức cholesterol tốt, cải thiện sức khỏe tổng thể của mạch máu và tim. Nó cũng giúp bạn giảm cân, kiểm soát bệnh tiểu đường và giảm căng thẳng. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị người trưởng thành nên tập aerobic vừa phải 150 phút hoặc 75 phút cường độ mạnh mỗi tuần. Các hoạt động vừa phải như đi bộ, chạy bộ, bơi lội và đạp xe.

Hạn chế rượu bia vì đồ uống này có khả năng thúc đẩy huyết áp cao, đột quỵ do thiếu máu cục bộ và đột quỵ do xuất huyết. Rượu bia có thể tương tác với các loại thuốc khác mà người bệnh đang dùng. Nam giới trưởng thành không nên uống quá hai ly rượu và nữ giới không quá một ly rượu mỗi ngày.

Anh Chi (Theo Mayo Clinic)