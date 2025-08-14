8 thực phẩm giúp hạ đường huyết

Chất xơ, protein, chất béo lành mạnh trong các loại quả mọng, đậu nành, hạt chia, sữa chua có thể ngăn lượng đường trong máu tăng, kiềm chế cơn thèm ăn.

Hạnh nhân

Hạnh nhân chứa chất béo không bão hòa lành mạnh giúp kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách hạn chế tình trạng kháng insulin. Ăn 15 hạt hạnh nhân trước bữa ăn có thể giảm lượng đường trong máu sau khi ăn.

Táo

Táo có vị ngọt nhưng chỉ số đường huyết thấp. Chất xơ trong loại quả này không làm tăng lượng đường trong máu như các loại carbohydrate khác. Thói quen ăn một quả táo trước bữa ăn góp phần hạ lượng đường trong máu, nhất là ở người không dung nạp glucose (dấu hiệu của tiền tiểu đường hoặc tiểu đường đi kèm với lượng đường trong máu cao).

Trứng luộc

Trứng luộc là món ăn vặt có lợi cho người cần kiểm soát lượng đường trong máu. Trứng giàu protein và ít carbohydrate, kết hợp các chất dinh dưỡng này góp phần duy trì lượng đường trong máu ổn định, tăng cảm giác no lâu, giữ dáng.

Hạt chia

Hạt chia cung cấp chất xơ, protein, chất béo lành mạnh. Đây là những chất dinh dưỡng quan trọng để kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cảm giác thèm ăn.



Quả mọng

Trong khi các loại quả như sầu riêng, mít có thể gây tăng lượng đường trong máu thì quả mọng góp phần cải thiện mức đường huyết sau bữa ăn. Người thừa cân, béo phì nên bổ sung quả mâm xôi vào chế độ ăn để có lượng đường trong máu ổn định.

Đậu nành luộc

Đậu nành luộc làm giảm lượng đường trong máu ở người bệnh tiểu đường type 2. Chúng cũng chứa các hợp chất chống oxy hóa được gọi là isoflavone, có thể cải thiện độ nhạy insulin (hiệu quả phản ứng của cơ thể với insulin) và giảm viêm.

Quả ô liu

Ô liu là lựa chọn thích hợp để duy trì lượng đường trong máu khỏe mạnh. Thực phẩm này có chỉ số đường huyết, carbohydrate thấp, giàu chất béo lành mạnh, ổn định mức năng lượng, hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin. Chất béo lành mạnh trong ô liu làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate, tăng cảm giác no. Nguồn thực phẩm này tốt cho sức khỏe tim mạch, cơ xương khớp...

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp cung cấp protein dồi dào, ít chất béo và đường bổ sung, là món ăn nhẹ lý tưởng để hạ đường huyết. Nhiều vitamin, khoáng chất trong sữa chua có lợi cho việc làm chậm mức độ kháng insulin, tốt cho người bệnh tiểu đường. Thực phẩm này có lợi khuẩn giúp cân bằng vi khuẩn lành mạnh trong đường tiêu hóa, tăng cường sức khỏe miễn dịch, hỗ trợ trao đổi chất, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Món ăn này cũng bổ sung canxi cho cơ thể. Canxi là thành phần chính của mô xương, giúp xương cứng cáp và dẻo dai. Khi thiếu canxi, bạn có nguy cơ loãng xương, xương dễ gãy rạn hơn. Người thường xuyên ăn sữa chua thường có mật độ khoáng xương tốt.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)