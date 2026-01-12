8 thói quen hàng ngày giúp tim khỏe

Đi bộ 7.000-10.000 bước mỗi ngày, bổ sung protein vào bữa sáng và tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng là những thói quen đơn giản giúp duy trì sức khỏe tim mạch.

Đi bộ 7.000-10.000 bước mỗi ngày

Vận động đều đặn mang lại lợi ích rõ rệt cho tim mạch. Không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao tại phòng gym, đi bộ hằng ngày cũng có thể tác động tích cực. Thói quen này góp phần hạ huyết áp, duy trì đường huyết ổn định và tăng tuần hoàn máu. Mỗi người nên đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày.

Bữa sáng nên có protein

Ăn nhiều thực phẩm giàu đường vào buổi sáng chỉ tạo cảm giác tỉnh táo trong thời gian ngắn. Với đa số người trưởng thành khỏe mạnh, bữa sáng cung cấp khoảng 25-30 g protein góp phần ổn định đường huyết, kéo dài cảm giác no và hạn chế ăn vặt. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần mức protein này, lượng phù hợp còn tùy tuổi, thể trạng và tình trạng sức khỏe. Protein vẫn giữ vai trò duy trì khối lượng cơ bắp săn chắc, với các lựa chọn phổ biến như trứng, sữa chua và sinh tố protein cho bữa sáng.

Bổ sung magie và vitamin K2

Magie đóng vai trò quan trọng trong điều hòa nhịp tim và giúp mạch máu giãn nở linh hoạt hơn. Vitamin K2 hỗ trợ đưa canxi vào xương, hạn chế lắng đọng trong thành mạch, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Thiếu hụt hai vi chất này khá phổ biến nhưng thường bị bỏ qua.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Bánh quy đóng gói, khoai tây chiên và đồ ăn nhanh thường chứa nhiều chất béo xấu, muối và đường ẩn. Ăn những loại thực phẩm này thường xuyên làm tăng stress oxy hóa và thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa, gây hại cho tim mạch.

Tránh sử dụng thiết bị điện tử trong 30-60 phút sau khi thức dậy

Việc kiểm tra điện thoại ngay khi vừa tỉnh giấc có thể làm tăng nhanh hormone cortisol - hormone liên quan đến căng thẳng. Căng thẳng kéo dài là yếu tố nguy cơ thúc đẩy bệnh tim mạch. Thay vào đó, đi bộ hoặc chạy nhẹ buổi sáng hỗ trợ kiểm soát huyết áp và tăng lưu thông máu. Bắt đầu ngày mới với một ly nước ấm, có thể thêm chanh hoặc mật ong, hỗ trợ bù nước sau giấc ngủ.

Tiếp xúc ánh nắng buổi sáng

Ánh nắng ban mai tốt cho tâm trạng, điều chỉnh đồng hồ sinh học và ổn định hormone, từ đó nâng cao chất lượng giấc ngủ. Khi da tiếp xúc ánh nắng, cơ thể kích hoạt quá trình tổng hợp vitamin D - dưỡng chất tham gia điều hòa huyết áp, giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu và hoạt động co bóp của tim, góp phần giảm nguy cơ bệnh mạch vành, suy tim, đột quỵ.

Theo dõi huyết áp và nhịp tim

Huyết áp là chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe tim mạch. Huyết áp cao kéo dài làm tăng áp lực lên tim và thành mạch, khiến mạch máu dễ xơ vữa, hẹp hoặc tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến tim và não. Theo dõi sự thay đổi nhịp tim phản ánh mức độ cân bằng của hệ thần kinh và tình trạng căng thẳng.

Tập thở bằng mũi khi đi bộ

Thở bằng mũi, đặc biệt trong các hoạt động nhẹ như đi bộ, làm tăng sản xuất oxit nitric - chất có vai trò giãn mạch và hỗ trợ tuần hoàn. Cách thở này kích hoạt hệ thần kinh thư giãn, cải thiện chức năng tim mạch và hô hấp.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)