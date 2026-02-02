8 món nên tránh khi đang giảm cân

Người giảm cân nên hạn chế các món chiên nhiều dầu mỡ, kẹo và bánh ngọt vì dễ gây dư thừa calo, tích mỡ.

Có nhiều yếu tố tác động đến cân nặng như thời gian hoạt động thể chất, uống đủ nước, ăn sáng, giấc ngủ, mức độ căng thẳng, bệnh lý... Bên cạnh đó, thực phẩm tiêu thụ mỗi ngày cũng đóng vai trò quan trọng đối với cân nặng cũng như sức khỏe tổng thể.

Thức ăn nhanh như bánh mì kẹp thịt, gà rán và khoai tây chiên, đều chứa nhiều calo, chất béo, muối. Chúng ít chất dinh dưỡng và không cung cấp cho cơ thể năng lượng cần thiết, khiến bạn đói nhanh, thèm ăn liên tục. Hàm lượng calo và chất béo cao của các món này có thể làm tăng cân nhanh.

Bánh mì trắng làm từ bột mì tinh chế, thường thiếu chất xơ và protein, nhiều calo, đường, không giúp người ăn cảm thấy thỏa mãn cơn thèm ăn. Bánh mì trắng có thể các chất phụ gia, tẩm ướp, làm tăng nhanh lượng đường trong máu sau ăn, không tốt cho quá trình duy trì và kiểm soát cân nặng.

Bánh mì làm từ tinh bột, có nhiều calo. Ảnh: Anh Chi

Kẹo có hàm lượng đường, calo, bột mì tinh chế và chất béo cao. Những sản phẩm này không cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nhưng lại nhiều calo, dễ gây dư thừa chất béo, tăng cân. Thay vì ăn kẹo, người béo phì nên ăn táo, quả mọng, chocolate đen để giảm cảm giác thèm ăn.

Các loại bánh nướng gồm bánh ngọt, bánh quy, donout rất giàu đường, calo và chất béo. Chúng thường chứa nhiều fructose - một loại đường làm giảm cảm giác no và tăng cơn đói. Ăn nhiều thực phẩm chứa đường thúc đẩy tình trạng tích trữ mỡ nội tạng, tăng nguy cơ viêm.

Gạo trắng thiếu các chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất, chất xơ và protein. Do có chỉ số đường huyết cao, gạo trắng làm tăng lượng đường trong máu, tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường type 2. Người giảm cân nên chọn các ngũ cốc nguyên hạt khác như gạo lứt, hạt diêm mạch, yến mạch cho bữa ăn hằng ngày.

Kem có hàm lượng chất béo và đường cao, không chứa chất xơ, có thể thúc đẩy tích trữ mỡ, dư thừa năng lượng nếu ăn nhiều. Các lựa chọn khác thay thế kem mà bạn có thể cân nhắc gồm quả mọng, sinh tố rau xanh, sữa chua Hy Lạp...

Pizza thường được làm từ ngũ cốc tinh chế như bột mì trắng, phô mai giàu chất béo và sốt cà chua có thể chứa đường bổ sung. Nhiều loại nhân bánh pizza như xúc xích hoặc lạp xưởng, có hàm lượng chất béo bão hòa cao. Thường xuyên ăn pizza có thể gây cân nhanh và tích tụ nhiều mỡ bụng.

Trái cây sấy khô nhiều đường fructose, calo cao, không giúp người ăn cảm thấy no như trái cây tươi. Bởi trái cây sấy bị loại bỏ gần như hết nước và chất xơ. Ví dụ, một quả chuối tươi cỡ trung bình khoảng 100 g có 89 calo, trong khi 100 g chuối sấy khô chứa 519 calo. Ăn nhiều trái cây sấy còn dễ làm tăng đường huyết, không có lợi cho quá trình giảm cân.

Anh Chi (Theo Very Well Health)