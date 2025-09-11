8 lý do nên ăn nấm thường xuyên

Nấm chứa chất chống oxy hóa, protein, vitamin và khoáng chất có thể giúp tăng cường sức khỏe, phòng nhiều bệnh.

Giảm nguy cơ ung thư

Ăn nấm thường xuyên có thể giảm nguy cơ ung thư nhờ các hợp chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do. Người bệnh ung thư ăn nấm cũng góp phần giảm các tác dụng phụ như buồn nôn, ức chế tủy xương, thiếu máu, mất ngủ, kháng thuốc sau hóa trị và xạ trị.

Giảm lượng natri nạp vào cơ thể

Người muốn giảm lượng natri nạp vào cơ thể nên cân nhắc thêm nấm vào bữa ăn. Nấm có hàm lượng calo, natri thấp nhưng hương vị đậm đà, thơm ngon. Món ăn này có lợi cho người cao huyết áp lâu năm, cholesterol cao. Ăn nấm còn tăng cảm giác no lâu, hỗ trợ giảm cân, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Tốt cho não

Ăn nấm cũng có thể cải thiện chức năng dẫn truyền thần kinh, giảm viêm và stress oxy hóa trong não nhờ nhờ các hợp chất chống oxy hóa như ergothioneine, glutathione, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức. Mỗi người nên ăn nấm thường xuyên, khoảng 2-3 lần mỗi tuần, cần kết hợp với chế độ ăn uống đa dạng.

Nấm chứa nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe tổng thể. Ảnh: Bùi Thủy

Nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi

Prebiotic là dạng chất xơ hòa tan trong thực phẩm có thể nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Các chất dinh dưỡng như polysaccharides, carbohydrate trong nấm cũng thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn này.

Cung cấp vitamin D

Nấm là một trong số ít nguồn thực phẩm có chứa tiền chất của vitamin D một tự nhiên. Ergosterol có trong nấm được chuyển hóa thành vitamin D2 khi tiếp xúc với tia UV.

Giảm cholesterol

Chế độ ăn có nấm cũng góp phần giảm cholesterol ở người lớn thừa cân. Các chất dinh dưỡng và hợp chất thực vật góp phần ngăn ngừa tế bào bám vào thành mạch máu và hình thành mảng bám.

Tăng cường miễn dịch

Nấm chứa hàm lượng cao selen, vitamin D và vitamin B6. Selen có thể phòng tránh tổn thương tế bào trong cơ thể. Vitamin D hỗ trợ sự phát triển của tế bào, trong khi vitamin B6 thúc đẩy hình thành hồng cầu. Tất cả chất dinh dưỡng này trong nấm giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Phòng nhiều bệnh

Nấm chứa hàm lượng protein cao, trung bình 23,8 g trong 100 g nấm khô. Thực phẩm này cũng cung cấp chất xơ, protein, selen, chất chống oxy hóa dồi dào, ít calo. Người thường xuyên ăn nấm có thể ngăn ngừa suy giảm nhận thức, tiểu đường, bệnh tim...

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)