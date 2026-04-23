8 lần chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm mới có con

Hà NộiChị Nhài, 32 tuổi, bị dính buồng tử cung nên thụ tinh ống nghiệm chuyển phôi 8 lần trong 8 năm mới thành công có con.

ThS.BS Vũ Thị Ngọc, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh), cho hay phần đáy tử cung của chị Nhài có các dải xơ dính mặt trước và mặt sau với nhau, niêm mạc phát triển không đồng đều. Tình trạng này có thể là hệ quả của những lần hút thai, phẫu thuật trong buồng tử cung trước đó.

Chị Nhài từng mang thai tự nhiên ngoài tử cung, phải phẫu thuật cắt vòi tử cung trái, kẹp vòi tử cung phải. Để có con, vợ chồng chỉ còn cách thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Họ từng IVF tại hai bệnh viện, thu được nhiều phôi chất lượng tốt nhưng chuyển phôi 4 lần thất bại, hai lần lưu thai không rõ nguyên nhân, trong đó một lần lưu song thai.

Bác sĩ Ngọc giải thích dính buồng tử cung làm thu hẹp khoang tử cung, lớp niêm mạc tại vùng dính bị xơ hóa, mỏng và ít mạch máu, ảnh hưởng khả năng làm tổ của phôi. Tình trạng này còn có thể cản trở trứng đã thụ tinh di chuyển vào buồng tử cung, tăng nguy cơ thai ngoài tử cung. Ngay cả khi phôi vào được tử cung, không gian phát triển hạn chế, gây nguy cơ sảy thai, chuyển dạ sớm, chảy máu bất thường hoặc nhau thai bám bất thường vào thành tử cung.

Bác sĩ Ngọc chỉ định nội soi buồng tử cung và tiến hành tách dính cho chị Nhài. Phương pháp này loại bỏ các dải xơ, tái tạo hình dạng khoang tử cung và cải thiện diện tích niêm mạc. Bác sĩ bơm gel chống tái dính và chỉ định thuốc nội tiết để thúc đẩy tái tạo niêm mạc tử cung.

Sau phẫu thuật, thể tích của buồng tử cung của người bệnh hồi phục, đủ điều kiện chuyển phôi. Để tối ưu khả năng phôi làm tổ, bác sĩ kê phác đồ thuốc tăng độ dày, độ đồng nhất và khả năng tưới máu cao cho niêm mạc. Hai chu kỳ chị Nhài phải dừng chuyển phôi do niêm mạc mỏng. Chị trải qua thêm hai lần chuyển phôi đã sàng lọc nữa mới đậu thai. Con trai chào đời khỏe mạnh đầu năm 2026 nặng 3,4 kg.

Con trai chị Nhài lúc 10 ngày tuổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bác sĩ Ngọc cho biết chuyển phôi thất bại nhiều lần có thể do chất lượng phôi, bất thường ở buồng tử cung hoặc phôi, và niêm mạc tử cung không tương thích. Dính buồng tử cung, polyp, u xơ hay dị dạng tử cung là những yếu tố thường gặp nhưng dễ bị bỏ sót nếu không được kiểm tra chuyên sâu. Ngoài ra, độ tuổi và một số bệnh lý nền của người phụ nữ cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ phôi làm tổ.

Hiện nhiều tổn thương có thể được xử lý hiệu quả bằng phẫu thuật nội soi, giúp cải thiện môi trường làm tổ của phôi và tăng cơ hội mang thai. Nhiều trường hợp có thể thụ thai tự nhiên sau can thiệp mà chưa cần đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ mỗi 6 tháng để tầm soát bệnh lý. Người có tiền sử can thiệp buồng tử cung như hút thai, bóc u... hoặc chậm có con sau 6 tháng đến một năm quan hệ đều đặn nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Trịnh Mai