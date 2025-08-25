8 lầm tưởng về tăng huyết áp

Tăng huyết áp chỉ gây hại tim, không có cách kiểm soát, người trẻ không có nguy cơ là những cách hiểu chưa đúng.

Chỉ xảy ra ở người lớn tuổi

Tuổi tác làm tăng nguy cơ nhưng huyết áp cao cũng ảnh hưởng đến người trẻ tuổi. Các yếu tố như chế độ ăn uống kém, thiếu vận động và căng thẳng góp phần gia tăng lượng người trẻ mắc bệnh. Theo dõi huyết áp thường xuyên có thể phát hiện sớm bất thường.

Huyết áp cao có biểu hiện triệu chứng sớm

Tăng huyết áp thường được xem là "kẻ giết người thầm lặng" vì thường không biểu hiện triệu chứng. Nhiều người bị huyết áp cao vẫn cảm thấy khỏe mạnh nhưng động mạch và các cơ quan khác bị tổn thương âm thầm. Mỗi người nên đo huyết áp, khám sức khỏe định kỳ.

Tăng huyết áp chỉ do ăn mặn

Giảm lượng muối trong chế độ ăn có lợi cho người bệnh. Song nhiều thực phẩm chế biến và đóng gói sẵn lại chứa hàm lượng natri cao. Bánh mì, pizza, súp đóng hộp cũng góp phần đáng kể vào lượng natri hàng ngày. Bạn nên có thói quen kiểm tra nhãn thực phẩm, cố gắng hạn chế lượng natri nạp vào.

Khi huyết áp trở lại bình thường, có thể ngừng uống thuốc điều

Tăng huyết áp là bệnh mạn tính cần được kiểm soát liên tục. Ngừng thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ có thể dẫn đến huyết áp tăng trở lại, làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, tổn thương thận. Người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi phác đồ điều trị.

Huyết áp cao chỉ gây hại cho tim

Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ đáng kể đối với bệnh tim nhưng nó cũng gây tổn thương các cơ quan khác. Tình trạng này không được kiểm soát có thể dẫn đến bệnh thận, mất thị lực và suy giảm nhận thức.

Uống cà phê làm tăng huyết áp đáng kể

Uống cà phê vừa phải thường không gây tăng huyết áp đáng kể ở hầu hết mọi người. Tuy nhiên, uống quá nhiều, đặc biệt là nước tăng lực hoặc nước ngọt, có thể gây ra tác động. Tiêu thụ đồ uống có chứa caffeine ở mức độ vừa phải quan trọng. Mỗi người nên duy trì uống không quá 4 tách cà phê mỗi ngày.

Tăng huyết áp di truyền không có cách kiểm soát

Nếu có cha mẹ hoặc người thân trong gia đình bị cao huyết áp thì nguy cơ bạn mắc bệnh này cao hơn. Tuy nhiên, lối sống cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự khởi phát của bệnh. Duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, tránh hút thuốc và ăn uống cân bằng góp phần ngăn ngừa hoặc trì hoãn sự khởi phát bệnh.

Tăng huyết áp vô căn có thể chữa khỏi

Không thể chữa khỏi tăng huyết áp vô căn (tình trạng không xác định được nguyên nhân cụ thể). Người bệnh có thể kiểm soát tốt bằng thuốc, thay đổi lối sống lành mạnh. Trong một số trường hợp tăng huyết áp thứ phát (có nguyên nhân rõ ràng), điều trị thành công nguyên nhân có thể đưa huyết áp trở về bình thường.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)