8 dưỡng chất giúp tăng cường trí nhớ

Omega-3, catechin, vitamin E và D giúp bảo vệ não bộ, có thể ngăn suy giảm trí nhớ, cải thiện tâm trạng.

Axit béo omega-3

Omega-3, nhất là loại DHA, rất cần thiết đối với cấu trúc và hoạt động bình thường của não. Chất béo xây dựng màng tế bào, hỗ trợ giao tiếp giữa các tế bào não, giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer. Những thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, hạt chia, quả óc chó.

Catechin

Catechin là chất chống oxy hóa có trong trà xanh. Catechin có khả năng trung hòa các gốc tự do và giảm stress oxy hóa, nhờ đó bảo vệ tế bào não khỏi bị tổn thương. Catechin cũng cải thiện lưu lượng máu lên não, tăng tập trung và tỉnh táo. Những người uống trà xanh thường xuyên có thể ghi nhớ tốt hơn, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.

Myricetin

Myricetin là hợp chất thực vật có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa mạnh, bảo vệ các tế bào não khỏi bị tổn thương, phòng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Các loại quả mọng, hành tây, trà có chứa myricetin.

Magie

Magie đóng vai trò quan trọng trong chức năng não và điều hòa tâm trạng. Chúng giúp kích hoạt các chất dẫn truyền thần kinh chịu trách nhiệm truyền đạt thông tin giữa các tế bào não. Nồng độ magie trong cơ thể thấp có liên quan đến tình trạng kém tập trung, lo lắng, vấn đề về trí nhớ. Magiê cũng hỗ trợ khả năng thích nghi, phát triển của não, cải thiện nhận thức. Một số thực phẩm giàu magiê bao gồm rau lá xanh, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt.

Vitamin E

Vitamin E tan trong chất béo, bảo vệ tế bào não khỏi stress oxy hóa. Bổ sung vitamin E thường xuyên hỗ trợ bảo vệ màng tế bào và giảm tổn thương liên quan đến tuổi tác. Dưỡng chất quan trọng này thường có trong các loại hạt, rau bina, quả bơ.

Vitamin D

Nồng độ vitamin D thấp có liên quan đến rối loạn tâm trạng, mất trí nhớ. Vitamin này giúp điều hòa hệ thần kinh, hỗ trợ giao tiếp giữa các tế bào não. Vitamin D có thể sản sinh khi da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, bổ sung từ cá béo, nấm, trứng.

Vitamin B12

Vitamin B12 cần thiết cho sức khỏe thần kinh, chức năng não bộ. Cơ thể thiếu hụt vitamin này có thể dẫn đến các vấn đề về trí nhớ, mệt mỏi và thậm chí trầm cảm. Vitamin B12 hỗ trợ sản xuất chất dẫn truyền thần kinh, hình thành lớp vỏ bảo vệ xung quanh dây thần kinh.

Quercetin

Quercetin là sắc tố thuộc nhóm hợp chất thực vật được gọi là flavonoid, có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm mạnh. Chúng hỗ trợ bảo vệ não khỏi tổn thương do độc tố, viêm nhiễm gây ra. Quercetin giúp cải thiện trí nhớ và tinh thần, có trong thực phẩm như táo, quả mọng, nho và hành tây.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)