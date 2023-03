8 bệnh lý gây phát ban đỏ ở trẻ

Trẻ bị phát ban do nhiều nguyên nhân như nhiễm trùng, dị ứng thức ăn, bệnh thủy đậu, do nấm, viêm da…

Phát ban là tình trạng này phổ biến ở trẻ em, xuất hiện khi da bị kích thích. Đa số trường hợp phát ban sẽ biến mất mà không cần điều trị, nhưng khi trẻ bị phát ban kèm theo sốt cao, khó thở, nôn mửa hoặc mệt mỏi, không hoạt động được cần được đi khám càng sớm càng tốt. Tùy vào mức độ lan rộng, số lượng, hình dạng và kích thước của vết phát ban, bác sĩ sẽ khoanh vùng bệnh lý trẻ đang gặp.

Một số bệnh lý gây phát ban ở trẻ, bao gồm:

Phát ban dị ứng: Phát ban dị ứng phổ biến nhất là nổi mề đay, gây ngứa dữ dội, bề mặt da xuất hiện những cục lớn hình tròn với phần trung tâm nhợt nhạt. Nổi mề đay là kết quả của phản ứng dị ứng với thuốc, thực phẩm, nhiễm virus hoặc vết đốt và vết côn trùng cắn. Các nốt phát ban di chuyển khắp cơ thể, kéo dài từ 3-4 ngày trước khi biến mất.

Bệnh tay chân miệng: Bệnh này do virus coxsackie gây ra, tạo ra các mụn nước nhỏ hoặc mụn nước trong miệng, trên ngón tay hoặc trên bàn chân. Bệnh thường thấy ở trẻ em dưới 4 tuổi và các triệu chứng bao gồm sốt và nổi mụn nước trong miệng khiến trẻ khó ăn. Bệnh thường diễn biến trong vài ngày, nhưng vết loét trong miệng có thể kéo dài hơn. Trẻ em có thể mắc bệnh này nhiều lần.

Các nốt phát ban xảy ra do nhiều nguyên nhân. Ảnh: Freepik

Vết thương bị nhiễm trùng: Vết thương do kích ứng da, trầy xước, vết cắn xuất hiện trên bề mặt da, nếu bị viêm nhiễm khu vực xung quanh vị trí tổn thương thường sưng đỏ, xuất hiện mủ. Trong trường hợp này, các hạch bạch huyết của trẻ sưng lan rộng có thể gây sốt. Nếu trẻ gãi vết thương, vi khuẩn có thể lây lan trên da và gây ra nhiều vết loét hơn.

Viêm mô tế bào: Viêm mô tế bào là một bệnh nhiễm trùng da cục bộ do vi khuẩn Streptococcus gây ra. Da người bệnh sẽ bị sưng, nóng và đỏ ở một vùng có ranh giới rõ ràng với vùng da khỏe mạnh. Viêm mô tế bào cần được kiểm soát sớm bởi bác sĩ chuyên khoa, tránh nhiễm trùng lây lan nhanh chóng.

Phát ban do nấm: Đây là bệnh nhiễm trùng da do 2 loại nấm cụ thể gây ra: nấm da và nấm candida. Nhiễm trùng nấm da gây ngứa, các nốt phát ban hình bầu dục có vảy và viền hơi gồ lên xung quanh. Những nốt này có thể được tìm thấy trên da đầu, mặt, cơ thể hoặc móng tay. Nhiễm nấm Candida xảy ra ở trẻ sơ sinh dưới dạng tưa miệng (một lớp phủ màu trắng trên lưỡi hoặc niêm mạc miệng hoặc phát ban đỏ). Ở những đứa trẻ lớn hơn, nhiễm nấm candida xảy ra ở nếp gấp của da ẩm ướt như dưới cằm, vùng da bị nứt giữa các ngón chân, ngón tay...

U mềm lây: U mềm lây là một chứng phát ban phổ biến khác ở trẻ em do virus gây ra. Phát ban có dạng những vết sưng nhỏ, nổi lên trên bề mặt da có đường kính 2-5mm. Màu sắc của phát ban khác nhau nhưng thường có màu giống với vùng da không bị ảnh hưởng của trẻ. Mỗi vết sưng có một vết lõm nhỏ ở trung tâm. U mềm lây gây ngứa, khi bị rách dễ dẫn tới nhiễm trùng. Các nốt phát ban mọc khắp cơ thể trẻ, mọc riêng lẻ hoặc mọc thành đám và biến mất sau vài tuần mà không cần được trị.

Sởi, rubella: Bệnh này gây phát ban toàn thân với những đốm đỏ phẳng kèm theo các triệu chứng bao gồm sốt, khó chịu và ho. Bệnh đã có vaccine phòng ngừa cho trẻ ngay khi còn nhỏ.

Thủy đậu: Phát ban thủy đậu bắt đầu bằng những vết đỏ trên mặt và cơ thể giống vết muỗi đốt. Trong vòng vài giờ, các vết phát triển thành mụn nước chứa đầy chất lỏng, sau đó vỡ ra và để lại vảy. Bệnh thủy đậu dễ nhận biết, các triệu chứng khác bao gồm sốt, nghẹt mũi và nổi mụn nước trong miệng.

Khi trẻ bị phát ban do thủy đậu, người lớn không được để trẻ gãi quá nhiều, tránh nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn trên da có thể lây lan sang các cơ quan khác. Nhiễm trùng do vi khuẩn cũng có thể dẫn đến vết thương và để lại sẹo.

Anh Chi (Theo Parents)