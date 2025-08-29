70 tuổi giảm gần 9 kg trong hai tháng

Hà NộiBà Lan, 70 tuổi, giãn tĩnh mạch chân lại thừa cân, quyết tâm ăn uống, tập luyện theo hướng dẫn của bác sĩ để bớt lượng mỡ thừa.

Đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám, bà Lan nặng 86,5 kg, cao 1,55 m, BMI 36 (thuộc nhóm béo phì độ nặng nhất). Theo BS.CKII Lê Thanh Huyền, khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, thừa cân, béo phì làm tăng áp lực trong ổ bụng khiến quá trình máu từ chân trở về tim gặp khó khăn. Khi máu bị ứ lại, áp lực trong hệ tĩnh mạch chi dưới tăng cao, lâu dần làm van tĩnh mạch suy yếu và dẫn đến giãn tĩnh mạch tiến triển. Mỡ nội tạng cũng kích thích tiết ra nhiều cytokine gây viêm mạn tính, làm tổn thương nội mô và giảm độ bền cũng như tính đàn hồi thành mạch. Người lớn tuổi, ít vận động khiến cơ bắp vùng chân yếu dần.

"Điều trị suy giãn tĩnh mạch chi ở bệnh nhân béo phì cần giảm triệu chứng bệnh song song kiểm soát béo phì", bác sĩ Huyền nói, chỉ định người bệnh sử dụng thuốc giảm cân đường tiêm. Bác sĩ chuyên khoa tim mạch cho bà dùng thuốc điều trị suy giãn tĩnh mạch và mang vớ y khoa hỗ trợ tuần hoàn máu. Thực đơn được xây dựng trên nguyên tắc giảm năng lượng tổng thể nhưng vẫn đủ chất, nhất là chất đạm để hạn chế mất cơ.

Chuyên viên vận động khuyến khích bà đi bộ ngắn (10-15 phút mỗi lần, nhiều lần trong ngày), đạp xe tại chỗ, kê cao chân khi nghỉ hoặc ngủ để giảm áp lực tĩnh mạch, thực hiện các bài tập kháng lực nhẹ tại nhà nhằm duy trì khối cơ.

Sau hơn hai tháng điều trị, bà Lan giảm còn 78 kg (tương đương 9,8% trọng lượng cơ thể), giảm 30 cm2 mỡ nội tạng. Các triệu chứng giãn tĩnh mạch chân cũng bớt, bà đi lại dễ dàng hơn.

Mai Anh

* Tên người bệnh đã thay đổi