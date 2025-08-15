7 việc nhà giúp đốt calo, giảm cân

Hút bụi và lau nhà, cắt cỏ, làm vườn, giặt quần áo, đi bộ đi chợ có thể tăng thời gian vận động, tiêu tốn hơn 100 calo cho mỗi hoạt động.

Nếu không có thời gian đến phòng tập, chạy bộ hay đạp xe ở ngoài, bạn có thể tăng lượng calo đốt cháy thông qua làm việc nhà. Năng lượng được tiêu hao khi bạn làm bất cứ việc gì, ngoại trừ ăn và ngủ. Các hoạt động này cũng có tác dụng thư giãn, giảm căng thẳng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Hút bụi thảm và sàn nhà: Đẩy máy hút bụi khắp mọi phòng trong nhà tiêu tốn một lượng calo đáng kể. Hút bụi trong 30 phút đốt cháy khoảng 70-90 calo. Nếu vừa hút bụi vừa nhún nhảy, di chuyển liên tục, đẩy máy hút bụi sẽ tăng cường tiêu hao calo.

Cắt cỏ: Sử dụng máy cắt cỏ đẩy sẽ tạo ra bài tập luyện khá tốt cho toàn cơ thể. Người nặng khoảng 57 kg có thể đốt gần 125 calo cho 30 phút cắt cỏ liên tục, mức calo tiêu hóa tăng lên nếu thời gian cắt cỏ dài hơn.

Rửa xe ô tô: Đổ đầy xô nước xà phòng, lau sạch bên ngoài và cửa sổ, làm sạch trong xe, giúp đổ nhiều mồ hôi. Rửa xe bằng tay trong 30 phút có thể tiêu hao khoảng 100-135 calo mỗi lần.

Thay đổi và giặt ga giường: Thay đổi ga trải giường tốn khá nhiều năng lượng. Dọn dẹp, sắp xếp lại giường, giặt ga trải giường cần khoảng 30-50 phút. Tổng lượng calo mất đi khoảng 180-200 calo mỗi lần.

Chơi công viên với con: Một buổi đi dạo công viên, cho con chơi cầu trược, đá bóng có lợi cho cả thể chất lẫn tinh thần của cả nhà. Ngay cả khi chỉ vận động nhẹ hoặc vui chơi 30 phút, lượng calo mất đi có thể lên khoảng 120-178. Nếu tăng cường vận động mạnh mẽ hơn như chơi đá bóng, bóng rổ, bạn có thể đốt cháy thêm calo.

Làm vườn: Nửa tiếng cào cỏ có thể tiêu hao 120 calo đến 170 calo. Chỉ cần 30 phút nhổ cỏ dại giúp giảm 139 calo, thay nước cho bể cá hay trồng cây xanh hỗ trợ đốt calo, vừa tăng cường sức mạnh vừa phát triển cơ bắp.

Nấu ăn và dọn dẹp sau bữa ăn: Thời gian nấu ăn thường kéo dài 60-90 phút, từ khâu chuẩn bị đến chế biến. Sau bữa ăn, dọn dẹp, rửa bát 30 phút giúp đốt cháy 180-300 calo thay vì nằm hoặc ngồi nghỉ trên sofa.

Hoạt động với tốc độ càng nhanh và liên tục giúp tim đập nhanh hơn, từ đó tăng sức bền, đốt calo hiệu quả. Để giảm cân, hãy ăn uống điều độ, chọn thực phẩm lành mạnh như protein nạc từ cá, gà, hạn chế thịt chế biến sẵn, bánh kẹo.

Anh Chi (Theo Very Well Health, Health)