7 việc nên và không nên làm buổi tối giúp giảm đột quỵ

Đi dạo 30 phút hoặc thiền để ngủ ngon hơn thay vì nằm một chỗ ngay sau khi ăn tối, tránh ăn quá muộn, thức khuya, góp phần giảm nguy cơ đột quỵ.

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong thường gặp, có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Để giảm nguy cơ đột quỵ, mỗi người nên kiểm soát bệnh nền, tầm soát nếu thuộc nhóm nguy cơ cao. Ngoài ra, chế độ ăn giàu dinh dưỡng, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia cũng phòng tránh đột quỵ. Dưới đây là một số thói quen nên và không nên duy trì để giảm nguy cơ mắc bệnh.

Nên làm

Đi dạo thư giãn: Sau bữa tối, bạn nên nghỉ ngơi 30-60 phút, sau đó chọn hình thức thư giãn phù hợp theo sở thích. Đi bộ 20 phút sau bữa tối hỗ trợ tiêu hóa đồng thời tối ưu hóa kiểm soát lượng đường trong máu, từ đó giảm nguy cơ béo phì, tiền tiểu đường, tiểu đường, huyết áp cao. Các bài yoga nhẹ nhàng, đi dạo ngoài công viên hoặc đọc sách, nghe nhạc, thiền hay tĩnh tâm, hỗ trợ giảm căng thẳng, thoải mái tinh thần, ngủ ngon hơn.

Kiểm tra huyết áp: Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ rất lớn, có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ đột quỵ nếu không được kiểm soát. Người bệnh có vấn đề về huyết áp nên theo dõi huyết áp thường xuyên, nhất là vào buổi tối để kịp thời điều chỉnh nếu có bất thường. Mục tiêu lý tưởng là duy trì huyết áp dưới 120/80 mmHg.

Ăn tối nhẹ nhàng, đủ chất: Để phòng nguy cơ đột quỵ, bạn nên ăn tối trong khoảng 6-8 giờ, không ăn quá muộn. Khẩu phần bữa tối vừa đủ, tránh ăn quá no. Nên chọn các món ăn giàu protein nạc như thịt gà (bỏ da), cá béo (cá hồi, cá trích...), các loại hạt, đậu, kết hợp với rau xanh, trái cây để cân bằng dinh dưỡng, no lâu, hỗ trợ tiêu hóa khỏe.

Không nên làm

Ăn tối muộn: Ăn khuya, cụ thể là sau 21h có thể làm gián đoạn nhịp sinh học của cơ thể và ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp cũng như quá trình trao đổi chất. Thức ăn không tiêu thụ kịp khiến lượng calo, mỡ thừa tích tụ nhiều hơn, làm tăng nguy cơ béo phì, đường huyết cao cũng như một số vấn đề tim mạch, bao gồm cả đột quỵ.

Nằm ngay sau ăn tối: Nghỉ ngơi vào buổi tối là việc nên làm nhưng nằm ngay sau ăn hay ngồi và không vận động cả buổi tối không tốt cho sức khỏe. Thói quen này làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày, béo phì do lượng calo đốt cháy quá thấp. Trong khi, thừa cân, béo phì thúc đẩy tình trạng viêm, dễ dẫn đến đột quỵ.

Uống rượu buối tối: Một số người thường nhấm nháp vào ngụm rượu để thư giãn, ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, rượu làm tăng tình trạng viêm và gây tổn thương tế bào, uống rượu thường xuyên dễ dẫn đến viêm gan nhiễm mỡ do rượu và một số bệnh ung thư. Rượu thúc đẩy hình thành mảng bám trong lòng động mạch, gây cản trở lưu thông máu dẫn đến tắc nghẽn mạch máu, tăng nguy cơ đột quỵ.

Ngủ không đủ giấc: Ngủ quá nhiều hoặc quá ít đều có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Giấc ngủ không đủ làm tăng hormone căng thẳng cortisol làm tổn thương mạch máu não. Ngủ ít còn khiến độ nhớt máu tăng, tạo điều kiện hình thành huyết khối và tắc nghẽn mạch máu.

Anh Chi (Theo Healthline, WebMD)