7 tuần nuôi dưỡng bé sinh non suy hô hấp

TP HCMBé gái sinh non ở tuần thai 28 nặng gần 1,5 kg, được bác sĩ hỗ trợ hô hấp, nuôi dưỡng 7 tuần tăng lên gần 3 kg.

Mẹ bé 29 tuổi có bất thường tử cung, mang thai hai lần đều bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Thai kỳ này, siêu âm tuần 20 đo chiều dài cổ tử cung thai phụ 24-25 mm. Thông thường, chiều dài cổ tử cung trong thai kỳ là 30-50 mm, nếu dưới 25 mm trước tuần thai thứ 24 có thể tăng nguy cơ sinh non. Bác sĩ đặt thuốc dự phòng nguy cơ sinh non cho thai phụ.

Đến tuần thai 27, chị bị rỉ máu liên tục, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cấp cứu. Bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa phối hợp bác sĩ Sơ sinh dự phòng các tình huống xấu nhất. Thai phụ được tiêm đủ hai liều trưởng thành phổi để kích thích phổi thai nhi phát triển. Một tuần sau, chị xuất hiện cơn co thắt vùng bụng dưới, được truyền thuốc giảm gò nhưng không đáp ứng, sinh thường ở tuần thai 28.

Bé gái chào đời nặng gần 1,5 kg, suy hô hấp, được êkíp bác sĩ Sơ sinh hỗ trợ thở không xâm lấn, ổn định thân nhiệt ngay tại phòng sinh, sau đó chuyển về phòng Hồi sức Sơ sinh (NICU) nuôi trong lồng ấp.

BS.CKI Lê Thị Ngọc Dung, Trung tâm Sơ sinh, cho biết bé sinh cực non, suy hô hấp nhưng không cần bơm surfactant do bé có thể tự thở với sự hỗ trợ của máy không xâm lấn nồng độ oxy thấp. Vài ngày sau, bé chuyển sang thở CPAP đến khi cai máy hoàn toàn, tiếp tục thở oxy khoảng 10 ngày. Êkíp nuôi ăn đường tĩnh mạch kết hợp cho bé ăn sữa mẹ sớm. Bé dung nạp sữa tốt, lượng ăn tăng dần, ngưng truyền dịch sau một tuần, chuyển sang nuôi ăn bằng đường tiêu hóa.

Người mẹ được vào NICU ấp con ở ngày thứ hai sau sinh. Điều dưỡng hướng dẫn người mẹ cách da kề da giúp bé điều hòa thân nhiệt, nhịp tim, nhịp thở, giảm các cơn ngưng thở, tăng kết nối tình mẫu tử, nhờ đó chị yên tâm hơn. Sau 7 tuần, bé tăng lên gần 3 kg, tự thở và bú tốt, kiểm tra thính lực bình thường, siêu âm tim, bụng, não không ghi nhận bất thường. Bé xuất viện và tái khám định kỳ, kết hợp tiêm phòng đầy đủ.

Êkíp chăm sóc trẻ sinh non trong NICU. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

TS.BS Cam Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết trẻ sinh non cần được chăm sóc đặc biệt trong 60 phút và 28 ngày đầu sau sinh bởi cơ thể trẻ còn non nớt, nhiều cơ quan chưa hoàn thiện, chưa đảm bảo chức năng khi ở môi trường bên ngoài bụng mẹ. Tùy từng trường hợp, trẻ được hỗ trợ hô hấp, dinh dưỡng, can thiệp phù hợp nhằm phòng ngừa biến chứng sinh non.

Trong hai năm đầu, trẻ sinh non cần được theo dõi sát sự phát triển về thể chất và tâm thần. Cân nặng, chiều cao, vòng đầu của bé có thể thấp hơn so với chuẩn chung. Các cột mốc phát triển như lẫy, bò, ngồi, đi, nói thường muộn hơn so với trẻ sinh đủ tháng. Phụ huynh cần tham khảo ý kiến bác sĩ để theo dõi sự phát triển của bé theo tuổi hiệu chỉnh (tính từ ngày dự sinh thay vì ngày sinh thực tế).

Ngọc Châu