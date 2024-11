7 trường hợp cần khám thai thường xuyên

Phụ nữ có bệnh nền, lớn tuổi, đa thai, tiền sử sinh non, mắc bệnh khi mang bầu cần khám thai nhiều hơn để bác sĩ kiểm tra, can thiệp kịp thời.

BS.CKII Hà Thị Hồng Cúc, Đơn vị Sản Phụ khoa, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7, cho biết thai phụ có thể khám 10-15 lần trong 9 tháng 10 ngày nếu thai kỳ khỏe mạnh. Lịch khám sẽ nhiều hơn khi thai phụ và thai nhi có vấn đề bất thường.

Thai phụ lớn tuổi

Phụ nữ mang thai trên 35 tuổi dễ bị biến chứng thai kỳ, thai nhi có nguy cơ mắc dị tật bẩm sinh. Do đó, lịch khám thai của nhóm thai phụ lớn tuổi được quản lý chặt chẽ hơn nhằm kiểm soát tình trạng sức khỏe của mẹ và con.

Bác sĩ Hồng Cúc khám cho thai phụ. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7

Biến chứng khi mang thai

Theo bác sĩ Hồng Cúc, có một số bệnh chỉ xuất hiện khi mang thai như tiền sản giật hoặc cao huyết áp liên quan thai kỳ, tiểu đường thai kỳ. Các bệnh này có thể phát hiện sớm từ tuần 12 thai kỳ.

Nguy cơ và tiền sử sinh non

Nếu thai phụ từng có một lần sinh cực non (dưới 28 tuần) hoặc sinh non (trước 37 tuần) hoặc bắt đầu có dấu hiệu sinh non thì phải khám thai thường xuyên. Bác sĩ khám thai, đo chiều dài cổ tử cung, lựa chọn phương pháp can thiệp dự phòng sinh non như đặt vòng nâng, khâu eo tử cung hoặc sử dụng thuốc.

Đa thai

Bác sĩ theo dõi cân nặng, dinh dưỡng, chế độ ăn để nuôi dưỡng nhiều bào thai, đồng thời theo dõi nguy cơ sinh non, chuyển dạ sớm. Mang thai đôi cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, thiếu máu, đái tháo đường thai kỳ và cần sinh mổ. Tùy trường hợp song thai (hai nhau hai ối, một nhau hai ối hoặc một nhau một ối), thai phụ nên khám thai hai lần mỗi tuần khi đến gần ngày dự sinh nhằm kiểm soát những biến chứng cần can thiệp.

Trường hợp song thai chênh lệch cân nặng. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Bào thai bất thường

Bác sĩ Cúc cho biết khi nghi ngờ thai dị tật, thai phụ sẽ phải khám thai nhiều lần, thực hiện các siêu âm, xét nghiệm đánh giá theo dõi. Trường hợp nặng có thể phải tư vấn chấm dứt thai kỳ. Một số trường hợp có thể can thiệp sau sinh, bác sĩ cần theo dõi đánh giá, mổ lấy thai sớm, phẫu thuật ngay sau sinh để cứu trẻ.

Thai phụ mắc bệnh nền

Phụ nữ mắc bệnh tim mạch, lao, bệnh thần kinh, cao huyết áp, viêm thận mạn tính, viêm gan truyền nhiễm, tiểu đường nặng... có thể gặp các tình trạng nguy hiểm khi mang thai hơn thai phụ khỏe mạnh. Do đó, nếu thai phụ có bệnh nền, cần khám thai nhiều hơn.

Tuệ Diễm