7 trái cây tăng cường sức khỏe sinh lý nam

Chuối, trái cây họ cam quýt, bơ, dưa hấu, táo chứa các vitamin, magie, lycopene, chất chống oxy hóa hỗ trợ tăng số lượng và chất lượng tinh binh.

Tinh trùng ít, chất lượng kém ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chế độ dinh dưỡng chọn lọc với những loại trái cây phù hợp góp phần cải thiện tình trạng này.

Chuối giàu vitamin B1, C và magie, giúp tăng khả năng di chuyển, hỗ trợ quá trình sản xuất tinh trùng. Chuối còn chứa một loại enzyme là bromelain thúc đẩy tăng số lượng, khả năng vận động của chúng.

Trái cây họ cam, quýt chứa các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tinh binh khỏi bị hư hại do các gốc tự do và stress oxy hóa. Vitamin C có trong các loại trái cây này hỗ trợ cải thiện độ dẻo dai, giúp thụ thai dễ dàng hơn.

Bơ cung cấp vitamin E chống lại tác động của các loại oxy phản ứng và cải thiện chất lượng tinh trùng. Folate trong bơ hỗ trợ quá trình sinh tinh, sự phát triển của tế bào tinh binh. Folate còn cần thiết cho quá trình sao chép DNA, nhờ đó cải thiện khả năng vận động, số lượng và chất lượng của chúng.

Táo giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, nhất là hợp chất flavonoid, có khả năng tăng số lượng, bảo vệ tinh trùng khỏi tổn thương oxy hóa.

Dưa hấu nhiều lycopene - chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tinh trùng khỏi tổn thương oxy hóa, cải thiện số lượng, chất lượng, khả năng vận động.

Nho có resveratrol, quercetin, có khả năng bảo vệ khỏi tổn thương oxy hóa. Nho còn chứa nhiều vitamin C, cải thiện khả năng vận động của tinh binh, giảm tổn thương DNA.

Xoài góp phần cải thiện số lượng, khả năng vận động của tinh trùng nhờ vào các chất chống oxy hóa như vitamin C, E và beta-carotene. Những chất chống oxy hóa này giúp trung hòa gốc tự do, giảm căng thẳng oxy hóa và nâng cao sinh lý nam.

Ngoài bổ sung các loại trái cây giúp cải thiện sức khỏe sinh lý, bác sĩ Vĩnh Bình khuyến cáo nam giới nên làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, kiểm soát stress, thường xuyên vận động với những bài tập vừa sức, chế độ dinh dưỡng cân đối, hạn chế rượu bia, từ bỏ thuốc lá, chất kích thích.

Một số dưỡng chất thiên nhiên như eurycoma longifolia (chiết xuất thông biển Pháp), tinh chất hàu đại dương có tác dụng kích hoạt cơ thể nam giới sản sinh testosterone nội sinh và nitric oxide đều đặn. Nhờ đó chúng hỗ trợ tăng chất lượng tinh trùng và sức khỏe sinh lý.

Nam giới nên khám sức khỏe định kỳ, đến bác sĩ nếu có các vấn đề về sinh lý hoặc bệnh lý liên quan đến sức khỏe sinh sản.

Diễm Nguyễn