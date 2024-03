5 loại trái cây nên ăn mỗi ngày

Trái bơ chứa chất béo lành mạnh, tốt cho người giảm cân; xoài giàu vitamin giúp bảo vệ thị lực, cải thiện tình trạng rối loạn mỡ máu.

Trái cây giàu vi chất dinh dưỡng thiết yếu, chất xơ và các hợp chất có hoạt tính sinh học, có thể giúp phòng ngừa nhiều bệnh. Trái cây như táo, bơ, dâu tây... là một phần trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Táo

Một trái táo 200 g có 104 calo, 5 g chất xơ, 28 g carb, vitamin E, B1 và B6. Vitamin E đóng vai trò như chất chống oxy hóa hòa tan trong chất béo, vitamin B cần thiết cho tăng trưởng, vitamin B6 quan trọng với quá trình chuyển hóa protein.

Loại trái này có nhiều chất xơ, nước giúp no lâu, kiểm soát thèm ăn, do đó giảm năng lượng nạp vào. Trái cây giàu flavonoid epicatechin có thể giảm huyết áp. Flavonoid cũng hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim bằng cách giảm xơ vữa động mạch - nguyên nhân hình thành mảng bám trong động mạch.

Xoài

Xoài giàu vitamin A, C, carotenoid làm giảm nguy cơ ung thư, bảo vệ thị lực. Thực phẩm này là lựa chọn thích hợp cho người mắc bệnh tiểu đường, ăn kiêng ít carb. Hàm lượng cao vitamin C, pectin (loại chất xơ) trong xoài có tác dụng giảm nồng độ cholesterol trong huyết thanh, cải thiện tình trạng rối loạn mỡ máu.

Chất xơ trong xoài cũng giúp ích cho quá trình tiêu hóa và bài tiết, duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Dâu tây

Trái cây giàu carbohydrate, vitamin C, chất xơ, chống oxy hóa anthocyanin có tác dụng giảm viêm, căng thẳng oxy hóa và kháng insulin. Trái này cũng hỗ trợ chống lại ung thư và bệnh mạn tính.

Lượng collagen mất dần đi khi cơ thể già đi. Tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin C có thể giúp làn da khỏe mạnh và tươi trẻ hơn. Chế độ ăn giàu vitamin C cải thiện triệu chứng cảm cúm, tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Bơ

Trái bơ không có nhiều đường, chứa chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa, giàu vitamin và khoáng chất hỗ trợ phòng bệnh tim mạch, béo phì, tốt cho tiêu hóa. Ăn thực phẩm chứa chất béo lành mạnh như bơ làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, giúp cơ thể no lâu hơn bình thường.

Trái bơ có nhiều chất béo có lợi cho sức khỏe tổng thể. Ảnh: Nga Nguyễn

Ăn một trái bơ mỗi ngày trong chế độ ăn kiêng có thể kiểm soát lượng calo nạp vào và bổ sung chất béo tốt cho cơ thể. Bơ còn cung cấp kali có tác dụng giảm huyết áp.

Lutein và zeaxanthin tập trung ở phần trung tâm của võng mạc. Chúng hoạt động như chất chống nắng tự nhiên có thể bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh có hại. Ăn một trái bơ mỗi ngày làm tăng lượng sắc tố ở điểm vàng do tăng zeaxanthin.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa nhiều chất chống oxy hóa lycopene giúp hạn chế nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và cải thiện sức khỏe tim mạch. Lycopene tạo nên màu đỏ của dưa hấu, ngoài ra còn có trong các loại thực phẩm khác như cà chua, bưởi, đu đủ.

Lê Nguyễn (Theo Eat this, Not that)