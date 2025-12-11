7 thói quen giúp mắt khỏe nên duy trì thường xuyên

Ăn uống lành mạnh, đeo kính râm và tránh khói thuốc lá có thể giúp bảo vệ thị lực, phòng ngừa các vấn đề về mắt mạn tính.

Ngoài khám mắt định kỳ để kịp thời phát hiện sớm các vấn đề thị lực, duy trì các thói quen lành mạnh cũng có thể mang lại lợi ích cho đôi mắt.

Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Người béo phì thường có nhiều mô mỡ hơn và những mô này có thể dẫn đến tăng viêm, thay đổi chuyển hóa, có khả năng ảnh hưởng đến mắt. Béo phì cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như võng mạc tiểu đường, thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, đục thủy tinh thể, glôcôm, khô mắt... Giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh hỗ trợ sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng.

Kiểm soát các bệnh mạn tính

Một số bệnh mạn tính có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mắt. Người huyết áp cao có nguy cơ mắc một số bệnh về mắt cao hơn. Bệnh tiểu đường làm tổn thương các mạch máu, dẫn đến võng mạc tiểu đường, có thể gây mất thị lực và mù lòa.

Đa xơ cứng là bệnh mạn tính ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, thần kinh. Người mắc bệnh đa xơ cứng có nhiều khả năng gặp các vấn đề về thị lực nếu bệnh ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác.

Ăn uống giàu chất dinh dưỡng

Các thực phẩm giàu vitamin A, C và E, chất chống oxy hóa như rau lá xanh đậm giúp giảm viêm, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Cá béo và hạt lanh chứa axit béo omega-3 có lợi cho mắt. Thực phẩm giàu carotenoid gồm cà rốt, khoai lang và ớt chuông đỏ cung cấp các chất dinh dưỡng như lutein, zeaxanthin, hỗ trợ võng mạc khỏe mạnh.

Tập thể dục thường xuyên

Hoạt động thể chất thường xuyên giúp cải thiện tâm trạng, sức khỏe tim mạch đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt hoặc bệnh mạn tính có thể gây ra vấn đề về thị lực. Tập thể dục còn góp phần làm giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2, huyết áp cao, cholesterol cao. Người trưởng thành khỏe mạnh nên đặt mục tiêu 150 phút hoạt động thể chất vừa phải (đi bộ, đạp xe, bơi lội) mỗi tuần.

Tránh hút thuốc

Hút thuốc làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác bằng cách làm tổn thương các mạch máu quanh mắt. Tác hại của việc hút thuốc có thể giảm khi bạn bỏ thuốc.

Đeo kính râm khi ra ngoài trời nắng

Bảo vệ mắt khỏi tia cực tím (UV) từ mặt trời bằng cách che mắt bằng kính râm, mũ. Tổn thương mắt có thể dẫn đến đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và loạn thị. Ngay cả vào những ngày nhiều mây, tia UV cũng có thể gây hại, ảnh hưởng đến thị lực. Ưu tiên chọn kính râm chặn được 99%-100% bức xạ UVA và UVB.

Cho mắt nghỉ ngơi

Sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài có thể gây mỏi mắt, đau nhức và đau đầu. Bảo vệ mắt bằng cách cho mắt nghỉ ngơi, thực hành quy tắc 20-20-20, tức sau mỗi 20 phút làm việc trên màn hình, nhìn vào một vật cách xa 6 m trong ít nhất 20 giây.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)