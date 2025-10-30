5 rau quả giàu vitamin A tốt cho mắt

Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực. Thiếu vitamin A có thể dẫn đến quáng gà, gây ra nhiều vấn đề về tóc và da đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Dưới đây là một số thực phẩm giàu vitamin A.
Mơ là loại quả có vị ngọt và hơi chua, chứa một lượng đáng kể vitamin A. Bạn có thể ăn mơ khô như món ăn vặt hoặc ăn mơ tươi để tăng cường lượng vitamin A hỗ trợ mắt khỏe.
Đu đủ rất giàu vitamin A, chủ yếu ở dạng beta-carotene, tốt cho thị lực, làn da, hệ miễn dịch và tóc. Màu cam của quả đu đủ cho thấy hàm lượng vitamin A cao. Thêm đu đủ vào sinh tố hoặc cắt nhỏ ăn trực tiếp giúp làn da và thị lực khỏe mạnh.
Bí ngô thơm ngon và đa năng, có màu cam rực rỡ và hàm lượng vitamin A cao. Ngoài vitamin A, nó còn cung cấp chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Bạn có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng như canh bí đỏ thịt bằm, hầm xương, cháo, súp, xào tỏi...
Cải cầu vồng giàu vitamin A, chủ yếu nhờ hàm lượng beta-carotene, một chất mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Loại rau này cũng chứa một lượng đáng kể vitamin C và K, magiê cùng các chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin.
Dưa lưới cung cấp vitamin A dồi dào, ít calo cho người ăn chay. 100 g dưa lưới chứa 3382 IU vitamin A, đáp ứng 68% lượng vitamin A khuyến nghị hàng ngày cho người trưởng thành. Dưa lưới cắt nhỏ thêm vào salad ngon miệng, bổ dưỡng.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: AI, Bảo Bảo