5 rau quả giàu vitamin A tốt cho mắt

Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực. Thiếu vitamin A có thể dẫn đến quáng gà, gây ra nhiều vấn đề về tóc và da đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Dưới đây là một số thực phẩm giàu vitamin A.

Mơ là loại quả có vị ngọt và hơi chua, chứa một lượng đáng kể vitamin A. Bạn có thể ăn mơ khô như món ăn vặt hoặc ăn mơ tươi để tăng cường lượng vitamin A hỗ trợ mắt khỏe.