7 thói quen ăn uống dễ gây viêm và nhanh già

Không ăn trái cây và rau quả, omega-3, uống nhiều rượu... có thể gây viêm nhiễm và đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa - Nature Medicine, tình trạng viêm mạn tính kéo dài nhiều tháng có thể khởi phát các bệnh như bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường tuýp 2, bệnh thận, rối loạn tự miễn dịch... Các bệnh và chứng rối loạn viêm này cũng có liên quan đến sự lão hóa trong cơ thể, có thể bắt nguồn từ các thói quen ăn uống hàng ngày. Dưới đây là 7 thói quen ăn uống có thể gây viêm nhiễm và khiến bạn già nhanh hơn.

Thiếu chất omega-3

Axit béo omega-3 là chất béo thiết yếu và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong số 11 loại chất béo omega-3, có 3 loại quan trọng nhất là ALA, EPA và DHA. Trong đó DHA, EPA có nhiều trong cá, ALA có trong một số loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật như quả óc chó, hạt chia và hạt lanh.

Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí y khoa - Frontiers in Psychiatry, omega-3 có khả năng giúp giảm viêm liên quan đến các rối loạn, thoái hóa thần kinh và tâm thần như trầm cảm, bệnh Alzheimer và chứng mất trí.

Các nghiên cứu cũng kết luận, cả DHA và EPA đều có đặc tính chống viêm nhưng DHA có ưu thế vượt trội hơn. Theo đó, DHA làm giảm 4 loại protein gây viêm trong cơ thể, còn axit béo EPA chỉ làm giảm một loại. Việc không dung nạp đủ các axit béo không bão hòa đa này cũng khiến tăng nguy cơ viêm nhiễm khi bạn có tuổi.

Không ăn trái cây và rau quả

Không ăn đủ trái cây và rau quả là một trong những thói quen ăn uống tồi tệ nhất gây viêm nhiễm. Các loại trái cây như quả mọng, cam và rau lá xanh (rau bina và cải xoăn) cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mà cơ thể cần để giúp giữ cho hệ miễn dịch khỏe mạnh. Điều này đặc biệt có lợi khi bạn có tuổi vì hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây viêm và lão hoá.

Ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng AGE cao

AGE chủ yếu được hình thành khi các thực phẩm giàu đạm, chất béo tiếp xúc với nhiệt độ cao. Đây là các hợp chất có hại sẽ tích tụ trong cơ thể khi bạn già đi. Các loại thực phẩm như thịt đỏ qua chế biến và carbohydrate tinh chế (như bánh mì trắng) có chứa AGEs, khi tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến tổn thương tế bào và gây viêm. Từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ kháng insulin và bệnh tiểu đường tuýp 2.

Phản ứng viêm ở da thể hiện qua các biểu hiện như độ đàn hồi suy giảm, xuất hiện nếp nhăn, bọng mắt và mụn trứng cá.

Ăn quá nhiều thực phẩm chứa hàm lượng chất AGE cao có thể dẫn đến tổn thương tế bào và gây viêm. Ảnh: Freepik

Ăn nhiều thực phẩm chế biến

Các loại thịt đã qua chế biến như thịt nguội, thịt xông khói, xúc xích và đồ ăn vặt như kẹo, bánh quy, khoai tây chiên, kem, thức ăn nhanh có liên quan đến chứng viêm và lão hóa. Nghiên cứu cho thấy ăn quá nhiều những thực phẩm này có thể phá vỡ sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột gây ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch, dẫn đến viêm mạn tính, đặc trưng bởi các bệnh như tiểu đường, bệnh tim, chứng mất trí nhớ...

Thiếu chất xơ

Chất xơ giúp thúc đẩy sự phát triển của hệ vi sinh vật lành mạnh trong đường ruột. Cung cấp đủ chất xơ cho cơ thể là biện pháp giúp duy trì sức khoẻ hệ tiêu hoá và tăng cường lượng cholesterol tốt. Hãy đặt mục tiêu dung nạp 25-38 g chất xơ mỗi ngày trong các bữa ăn với ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, quả hạch, hạt, đậu, đậu lăng và các loại đậu.

Thường xuyên uống rượu

Uống bất kỳ loại rượu nào cũng có thể làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể và uống quá nhiều sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm mạn tính. Nghiên cứu cho thấy nghiện uống rượu có liên quan đến chứng viêm ruột và sự thay đổi tiêu cực của hệ vi sinh vật đường ruột.

Liều lượng uống rượu an toàn được khuyến nghị là dưới 1 ly mỗi ngày đối với phụ nữ và dưới 2 ly đối với nam giới.

Ăn nhiều thực phẩm có chứa gluten

Gluten là một loại protein có trong lúa mì, bánh mì, đế bánh pizza, mì ống, đồ nướng và một số loại ngũ cốc. Theo một nghiên cứu năm 2020 trên tạp chí y khoa Gastroenterology, tiêu thụ quá nhiều thực phẩm này ở những người nhạy cảm với gluten sẽ xảy ra một loại phản ứng miễn dịch khác gây ra hiệu ứng viêm.

Một nghiên cứu khác vào năm 2022 đăng trên tạp chí Nutrition Reviews, các nhà nghiên cứu phát hiện ra chế độ ăn không có gluten có thể cải thiện các triệu chứng liên quan đến rối loạn miễn dịch ở 65% những người mắc bệnh tự miễn (ngoại trừ bệnh celiac). Để biết bản thân có bị chứng nhạy cảm với gluten, bạn cần đi thăm khám và xin tư vấn từ bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng...

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)