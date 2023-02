7 thời điểm không nên quan hệ tình dục

Phụ nữ biến chứng khi mang thai như chuyển dạ sinh non, nhiễm trùng, mới tẩy lông vùng kín không nên quan hệ tình dục.

Trước khi phết tế bào cổ tử cung

Phết tế bào cổ tử cung được cải thiện qua nhiều năm, nhưng công nghệ cơ bản vẫn liên quan đến việc phân tích các tế bào riêng lẻ dưới kính hiển vi. Tinh dịch có thể khiến quá trình kiểm tra không chính xác.Vì vậy, chị em nên tránh quan hệ tình dục trước khi thực hiện xét nghiệm.

Chảy máu hoặc đau âm đạo không rõ nguyên nhân

Hầu hết phụ nữ sẽ thỉnh thoảng bị đau nhói khi rụng trứng. Nếu bạn bị đau hoặc chảy máu dai dẳng thì bạn nên tránh giao hợp. Đau hoặc chảy máu sau khi ái ân có thể là dấu hiệu bất thường của cổ tử cung. Nếu có dấu hiệu này thì chị em nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ.

Biến chứng khi mang thai

Quan hệ tình dục không ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ bầu, thai nhi, thậm chí có thể giúp chị em ngủ ngon, giảm huyết áp. Ái ân khi mang thai giúp làm săn chắc sàn chậu khiến cơ thể phục hồi tốt sau sinh. Bạn có thể thử tập kegel nếu muốn cơ âm đạo trở nên săn chắc hơn.

Tuy nhiên, chị em nên dừng quan hệ tình dục nếu có tiền sử hoặc các triệu chứng chuyển dạ sinh non hoặc sinh non; chẩn đoán bị nhau tiền đạo; chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân; rò rỉ nước ối; mang đa thai (sinh đôi, sinh ba); có các cơn co thắt hoặc vỡ ối.

Khi mang thai ở thời kỳ cuối, hệ thống miễn dịch bị ảnh hưởng. Chị em có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) cao hơn. Do đó, chuyên gia khuyến cáo, để tránh việc thai phụ sẽ bị bệnh mụn rộp (herpes) vợ chồng nên hạn chế quan hệ bằng miệng trong thời gian này.

Quan hệ tình dục đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik