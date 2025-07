7 rau củ giàu chất xơ tốt cho người giảm cân

Cà tím, bông cải xanh, khoai lang giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất hỗ trợ tiêu hóa, tăng cảm giác no.

Chất xơ là dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe tiêu hóa, giúp điều hòa nhu động ruột, giảm cholesterol, hỗ trợ kiểm soát cân nặng bằng cách tăng cảm giác no. Dưới đây là những loại rau củ quả mà người giảm cân nên bổ sung vào chế độ dinh dưỡng.

Bông cải xanh

Bông cải xanh mang lại nhiều lợi ích nhờ hàm lượng chất xơ cao, giàu vitamin, khoáng chất. Vitamin C trong thực phẩm này giúp tăng miễn dịch, thúc đẩy sản xuất collagen cho làn da khỏe mạnh. Bông cải xanh chứa các hợp chất như sulforaphane, có đặc tính chống ung thư. Chế biến bông cải xanh thành món hấp, nướng hoặc thêm vào súp, salad để tăng lượng chất xơ cho bữa ăn.

Cà rốt

Một củ cà rốt cung cấp khoảng 30 calo, 2 g chất xơ, 5 g đường. Chất xơ hòa tan và không hòa tan trong thực phẩm hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa lượng đường trong máu. Loại củ này cũng giàu beta-carotene, sẽ chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin A cần thiết để duy trì thị lực và làn da khỏe mạnh. Cà rốt giúp ổn định lượng đường trong máu, kiểm soát cân nặng. Bạn có thể ăn cà rốt sống như món ăn nhẹ, nướng hoặc thêm vào súp, món hầm, salad.

Rau bina

Rau bina giàu sắt, chất xơ, magiê, hỗ trợ chức năng cơ bắp và sức khỏe thần kinh. Thực phẩm này cũng có lutein - chất chống oxy hóa tốt cho mắt. Thêm loại rau này vào sinh tố, salad, trứng ốp la hoặc xào đều bổ dưỡng.

Khoai lang

Một củ khoai lang 100 g có 2 g chất xơ, beta-carotene, được chuyển hóa thành vitamin A. Khoai lang chứa nhiều kali có tác dụng điều hòa huyết áp. Khoai lang thích hợp để nướng, luộc, nghiền thành bột làm bánh hoặc thêm vào món hầm.

Cải xoăn

Cải xoăn chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C, K, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho xương. Thực phẩm cũng cung cấp các chất chống oxy hóa mạnh như quercetin và kaempferol, giúp giảm viêm trong cơ thể. Gia đình chế biến loại rau này thành món salad, sinh tố, luộc, xào...

Cà tím

Ngoài chất xơ, cà tím giàu chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tế bào não, hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh, chống lại stress oxy hóa. Chúng cũng dồi dào khoáng chất mangan quan trọng cho xương. Cà tím còn chứa nhiều nước tạo cảm giác no cho cơ thể. Người giảm cân có thể chế biến cà tím bằng cách nướng, hầm và nấu cà ri.

Củ dền

Củ dền chứa chất xơ, nitrat được tạo thành từ nitơ và oxy có thể cải thiện lưu lượng máu và hạ huyết áp. Betalain là sắc tố thực vật trong củ dền có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

