7 quả ít đường không làm tăng đường huyết

Đào

Đào cỡ vừa chứa nhiều kali và vitamin A và C, chỉ số đường huyết (GI) ở mức trung bình. Quả đào được sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn có tác dụng tốt trong việc bổ sung chất xơ, thúc đẩy nhu động ruột ổn định. Người tiểu đường nên ưu tiên đào tươi vì có khoảng 3 g đường mỗi quả, lượng đường có thể tăng lên 21 g mỗi quả khi làm mứt.