7 quả ít đường không làm tăng đường huyết

Đu đủ
120 g đu đủ chứa 13 g đường và 2,8 g chất xơ, 18 g carbohydrate (carbs). Đu đủ cung cấp chất chống oxy hóa, kali, folate, vitamin A, C và E, bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Bạn có thể ăn đu đủ chín trực tiếp, làm sinh tố hoặc trộn salad. Đu đủ xanh làm gỏi có nhiều chất xơ, làm chậm quá hình hấp thụ đường vào máu.
Kiwi
Một quả kiwi cỡ vừa không có vỏ chứa 6,7 g đường, 2,3 g chất xơ và 11 g carbs. Kiwi vàng hay xanh đều dồi dào vitamin C, đáp ứng nhu cầu thường ngày. Một quả kiwi xanh cỡ trung bình có khoảng 7 g đường, chỉ số đường huyết thấp nên ít làm tăng lượng đường trong máu.
Bưởi
Nửa quả bưởi cỡ vừa chứa 10 g đường, 2 g chất xơ, chỉ số đường huyết thấp cùng vị chua nhẹ ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu sau khi ăn. Bưởi hỗ trợ giảm cân, đốt cháy calo, góp phần giảm nguy cơ béo phì. Loại quả này còn cung cấp chất xơ, kali, folate, giúp tăng cường sức khỏe, vitamin C có tác dụng tăng đề kháng.
Mận
Ăn quả mận thường xuyên hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn. Bởi mận giàu chất xơ hòa tan, làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Loại quả này còn có khả năng làm tăng nồng độ hormone adiponectin - hormone có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu.
Đào
Đào cỡ vừa chứa nhiều kali và vitamin A và C, chỉ số đường huyết (GI) ở mức trung bình. Quả đào được sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn có tác dụng tốt trong việc bổ sung chất xơ, thúc đẩy nhu động ruột ổn định. Người tiểu đường nên ưu tiên đào tươi vì có khoảng 3 g đường mỗi quả, lượng đường có thể tăng lên 21 g mỗi quả khi làm mứt.
Ổi
Ổi cung cấp nhiều chất xơ và có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Ăn ổi thường xuyên có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn, giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường.
Mâm xôi
240 g quả mâm xôi chứa 7 g đường, 8 g chất xơ và 14,4 g carbs. Quả mâm xôi đen tươi có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Một khẩu phần quả mâm xôi đen có nhiều vitamin C hơn một quả quýt hoặc chanh. Mâm xôi có thể được dùng làm món ăn nhẹ, tráng miệng hoặc trộn salad, có lợi cho người tiểu đường.
Anh Chi (Theo WebMD, Very Well Health)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy