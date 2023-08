7 quả giàu chất xơ giúp giảm cân

Lê: Ăn một quả lê cỡ vừa có 6 g chất xơ đáp ứng khoảng 1/4 nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày. Lê giúp no lâu, không ăn quá nhiều dẫn đến tăng cân. Vitamin C góp phần ngăn các gốc tự do gây viêm, kali giảm huyết áp, tăng cường sức khỏe tim mạch.