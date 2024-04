7 món phụ nữ tuổi 40 nên ăn thường xuyên

Quả mọng: Dâu tây, việt quất, mâm xôi... cung cấp chất xơ, tăng cảm giác no, hạn chế cơn đói. Màu sắc phong phú của quả mọng nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và phytochemical, hỗ trợ chống lại bệnh tật.

Quả mọng: Dâu tây, việt quất, mâm xôi... cung cấp chất xơ, tăng cảm giác no, hạn chế cơn đói. Màu sắc phong phú của quả mọng nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và phytochemical, hỗ trợ chống lại bệnh tật.

Khoai lang: Ở độ tuổi 40, phái đẹp dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trên da, tóc và móng tay. Biotin là một trong những loại vitamin B duy trì da, tóc móng khỏe mạnh, có nhiều trong khoai lang. Loại củ này không chỉ cung cấp biotin mà còn giàu beta-carotene (có đặc tính chống viêm quan trọng) tương tự như vitamin C.

Khoai lang: Ở độ tuổi 40, phái đẹp dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trên da, tóc và móng tay. Biotin là một trong những loại vitamin B duy trì da, tóc móng khỏe mạnh, có nhiều trong khoai lang. Loại củ này không chỉ cung cấp biotin mà còn giàu beta-carotene (có đặc tính chống viêm quan trọng) tương tự như vitamin C.

Bơ: Chứa nhiều chất béo lành mạnh, có thể giữ cho làn da căng mọng, nuôi dưỡng tóc. Mặc dù bơ rất giàu chất béo nhưng chúng có thể hỗ trợ giảm cân nhờ mang lại cảm giác no lâu. Bơ chứa kali còn góp phần giảm huyết áp.

Bơ: Chứa nhiều chất béo lành mạnh, có thể giữ cho làn da căng mọng, nuôi dưỡng tóc. Mặc dù bơ rất giàu chất béo nhưng chúng có thể hỗ trợ giảm cân nhờ mang lại cảm giác no lâu. Bơ chứa kali còn góp phần giảm huyết áp.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That, Prevention)

Ảnh: Bảo Bảo