7 món người tiểu đường có thể ăn thường xuyên

Việt quất chứa nhiều chất xơ và cung cấp lượng lớn chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa tình trạng viêm do các gốc tự do gây ra. Chất xơ mang lại cảm giác no, giảm thèm ăn. Chỉ số đường huyết của việt quất thấp nên ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.