7 món giúp răng trắng, sạch miệng họng

Dâu tây, táo, bông cải xanh hay cần tây đều có kết cấu cứng, giúp loại bỏ các vết ố trên bề mặt răng, trung hòa vi khuẩn, hỗ trợ làm sạch nướu và họng.

Miệng họng là nơi cư trú của nhiều loại vi khuẩn, virus, tác nhân gây bệnh khác. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ, vi khuẩn, virus dễ xâm nhập họng, dẫn đến viêm họng, viêm đường hô hấp. Làm sạch miệng còn góp phần loại bỏ các tác nhân gây bệnh như bụi bẩn cùng các chất kích thích, từ đó giảm kích ứng và phòng bệnh.

Một số món ăn dưới đây hỗ trợ làm sạch miệng họng tự nhiên đồng thời làm trắng răng.

Dâu tây thuộc họ quả mọng, hoạt động như chất làm trắng răng tự nhiên. Dâu tây chứa axit malic có thể giảm các vết ố trên bề mặt răng. Để tận dụng tối đa lợi ích làm trắng và sạch răng của dâu tây, bạn nên ăn vài quả sau bữa ăn.

Cần tây bảo vệ răng của theo hai cách. Thứ nhất, khi nhai cần tây sống, nước bọt tiết ra có tác dụng trung hòa vi khuẩn, hơi thở thơm mát. Cần tây hỗ trợ massage nướu làm sạch răng như bàn chải đánh răng tự nhiên, khi nuốt nó làm họng sạch hơn. Nếu được, bạn có thể nhai cần tây hai lần mỗi ngày hoặc xào cần tây, làm salad.

Táo, cần tây, kiwi, có tác dụng làm trắng răng, ngừa hôi miệng. Ảnh được tạo bởi AI

Quả kiwi cung cấp vitamin C dồi dào. Thiếu vitamin C có thể khiến nướu yếu đi và dễ mắc bệnh răng miệng hơn. Vitamin C và chất dinh dưỡng trong kiwi có thể tăng cường hệ miễn dịch, phòng viêm họng.

Quả táo có kết cấu cứng, nhai táo có thể giúp nướu chắc khỏe, tiết nước bọt, làm sạch mảng bám trên răng và họng, góp phần giảm mùi hơi thở nhờ khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây hôi miệng. Táo còn giàu vitamin C, chất chống oxy hóa góp phần giảm viêm, ngăn ngừa viêm họng.

Rau mùi tây chứa chất monoterpene, bay hơi nhanh và có mùi thơm dễ chịu. Monoterpene có thể di chuyển từ máu đến phổi nhanh, nhờ đó hơi thở thơm mát tự nhiên.

Bông cải xanh giòn giàu chất xơ và ít carbohydrate, ít đường nên ít tạo điều kiện cho vi khuẩn gây hại phát triển. Nhai bông cải xanh hỗ trợ làm sạch một số vết bẩn trên bề mặt do các loại thực phẩm khác để lại.

Hạnh nhân dồi dào protein và chất béo lành mạnh. Bạn có thể dùng nó như món ăn nhẹ, ăn vặt nhằm tăng năng lượng. Đặc tính mài mòn của các loại hạt như hạnh nhân giúp chà xát các vết ố và mảng bám trên bề mặt răng để trắng sáng hơn.

Anh Chi (Theo Eat This Not That, WebMD, Livestrong)