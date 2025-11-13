7 món giúp giảm nguy cơ tiểu đường nên ăn hàng tuần

Tỏi chứa các hợp chất có thể giảm lượng đường trong máu như allicin, hợp chất sulfur khác. Các hợp chất này có thể tăng tiết insulin, cải thiện khả năng dung nạp glucose, giảm viêm và stress oxy hóa trong cơ thể. Ăn mỗi ngày giúp giảm các biến chứng của bệnh tiểu đường bằng cách hạ huyết áp và cholesterol. Nếu không ăn sống được, nên đập nhỏ để xào, hầm, tăng hương vị cho món ăn.