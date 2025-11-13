7 món giúp giảm nguy cơ tiểu đường nên ăn hàng tuần

Quả bơ cung cấp chất béo lành mạnh, chất xơ dồi dào có thể giảm lượng đường trong máu tăng đột biến sau khi ăn. Loại quả này chứa hàm lượng magiê khá cao có thể ổn định lượng đường trong máu. Quả bơ gần như có quanh năm, tiện cho người tiểu đường thay đổi các món.
Quả bơ cung cấp chất béo lành mạnh, chất xơ dồi dào có thể giảm lượng đường trong máu tăng đột biến sau khi ăn. Loại quả này chứa hàm lượng magiê khá cao có thể ổn định lượng đường trong máu. Quả bơ gần như có quanh năm, tiện cho người tiểu đường thay đổi các món.
Trứng cung cấp protein và chất dinh dưỡng tốt đồng thời chứa rất ít carbohydrate. Sự kết hợp dinh dưỡng này giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định. Người lớn mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường nên ăn 3-4 quả trứng mỗi tuần, ưu tiên luộc, hấp, ốp la để kiểm soát đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin.
Trứng cung cấp protein và chất dinh dưỡng tốt đồng thời chứa rất ít carbohydrate. Sự kết hợp dinh dưỡng này giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định. Người lớn mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường nên ăn 3-4 quả trứng mỗi tuần, ưu tiên luộc, hấp, ốp la để kiểm soát đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin.
Cá béo gồm cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá trích và cá mòi giàu axit béo omega-3 hỗ trợ giảm viêm. Hầu hết cá béo có chỉ số đường huyết thấp, ít calo, giàu protein nạc lành mạnh. Ăn cá béo 2-3 bữa mỗi tuần có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim, tiểu đường.
Cá béo gồm cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá trích và cá mòi giàu axit béo omega-3 hỗ trợ giảm viêm. Hầu hết cá béo có chỉ số đường huyết thấp, ít calo, giàu protein nạc lành mạnh. Ăn cá béo 2-3 bữa mỗi tuần có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim, tiểu đường.
Rau lá xanh như cải xoăn, rau bina, cải thìa, bông cải xanh nên thay đổi luân phiên trong cả tuần. Chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, ngăn kháng insullin, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Rau lá xanh chứa ít carbohydrate và calo, giúp kiểm soát lượng đường trong máu sau bữa ăn, hỗ trợ quản lý cân nặng.
Rau lá xanh như cải xoăn, rau bina, cải thìa, bông cải xanh nên thay đổi luân phiên trong cả tuần. Chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, ngăn kháng insullin, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Rau lá xanh chứa ít carbohydrate và calo, giúp kiểm soát lượng đường trong máu sau bữa ăn, hỗ trợ quản lý cân nặng.
Tỏi chứa các hợp chất có thể giảm lượng đường trong máu như allicin, hợp chất sulfur khác. Các hợp chất này có thể tăng tiết insulin, cải thiện khả năng dung nạp glucose, giảm viêm và stress oxy hóa trong cơ thể. Ăn mỗi ngày giúp giảm các biến chứng của bệnh tiểu đường bằng cách hạ huyết áp và cholesterol. Nếu không ăn sống được, nên đập nhỏ để xào, hầm, tăng hương vị cho món ăn.
Tỏi chứa các hợp chất có thể giảm lượng đường trong máu như allicin, hợp chất sulfur khác. Các hợp chất này có thể tăng tiết insulin, cải thiện khả năng dung nạp glucose, giảm viêm và stress oxy hóa trong cơ thể. Ăn mỗi ngày giúp giảm các biến chứng của bệnh tiểu đường bằng cách hạ huyết áp và cholesterol. Nếu không ăn sống được, nên đập nhỏ để xào, hầm, tăng hương vị cho món ăn.
Yến mạch chứa beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan có tác dụng cải thiện cholesterol và lipid máu đồng thời hỗ trợ duy trì cân nặng, cải thiện tình trạng kháng insulin. Yến mạch có chỉ số đường huyết thấp, hàm lượng chất xơ, magiê, chất chống oxy hóa cao, giúp kiểm soát lượng đường trong máu ở mức ổn định.
Yến mạch chứa beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan có tác dụng cải thiện cholesterol và lipid máu đồng thời hỗ trợ duy trì cân nặng, cải thiện tình trạng kháng insulin. Yến mạch có chỉ số đường huyết thấp, hàm lượng chất xơ, magiê, chất chống oxy hóa cao, giúp kiểm soát lượng đường trong máu ở mức ổn định.
Hạt như bí ngô, hạt chia, hạt lanh chứa chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa, chất xơ, protein, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và ức chế cảm giác thèm ăn. Các loại hạt cũng chứa chất xơ và polyphenol, có thể hạ đường huyết bằng cách thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, tạo cảm giác no lâu hơn.
Hạt như bí ngô, hạt chia, hạt lanh chứa chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa, chất xơ, protein, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và ức chế cảm giác thèm ăn. Các loại hạt cũng chứa chất xơ và polyphenol, có thể hạ đường huyết bằng cách thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, tạo cảm giác no lâu hơn.
Anh Chi (Theo Very Well Health)
Ảnh: Anh Chi, AI