7 món giúp giảm cân nên ăn thường xuyên

Trứng, cá, ức gà, ớt, các loại hạt không chỉ bổ dưỡng mà còn có thể tăng cảm giác no, giảm cơn thèm ăn, tốt cho người giảm cân.

Ăn uống điều độ với thực phẩm bổ dưỡng kết hợp duy trì hoạt động thể chất thường xuyên giúp xây dựng lối sống lành mạnh.

Trứng

Bổ sung trứng vào bữa ăn thường xuyên là cách đơn giản và hiệu quả để hỗ trợ giảm cân. Trứng giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế lượng calo nạp vào trong ngày. Thực phẩm này còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như choline, vitamin D - những vi chất thường thiếu trong chế độ ăn hằng ngày. Ăn trứng, đặc biệt vào bữa sáng, là lựa chọn phù hợp cho chế độ ăn lành mạnh hướng đến kiểm soát cân nặng.

Rau xanh

Rau xanh như cải xoăn, rau bina và cải bắp chứa nhiều chất xơ, chất dinh dưỡng giúp giữ đủ nước cho cơ thể, cảm thấy no lâu. Hơn nữa, rau lá xanh chứa thylakoid, các hợp chất thực vật có liên quan đến tăng cảm giác no, kiểm soát sự thèm ăn tốt hơn.

Cá

Hàm lượng protein chất lượng cao, chất béo lành mạnh và các chất dinh dưỡng quan trọng khác dồi dào trong cá giúp no lâu, kiểm soát cân nặng tốt hơn. Hơn nữa, cá và hải sản nói chung có thể cung cấp một lượng iốt đáng kể, cần thiết để duy trì chức năng tuyến giáp và quá trình trao đổi chất. Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ, bắp cải chứa nhiều chất xơ, ít calo, rất phù hợp để đưa vào chế độ ăn hỗ trợ giảm cân.

Ức gà và một số loại thịt nạc

Ức gà không da và các loại thịt đỏ nạc như thịt bò thăn chứa nhiều protein, sắt, đồng thời ít chất béo bão hòa hơn các loại thịt khác. Những đặc tính này giúp chúng trở thành lựa chọn lành mạnh để hỗ trợ quản lý cân nặng. Nên tiêu thụ thịt đỏ ở mức độ vừa phải, lựa chọn các phương pháp nấu ăn lành mạnh hơn như nướng, quay, áp chảo hoặc xào.

Các loại hạt

Các loại hạt giàu chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch đồng thời cung cấp nguồn protein, chất xơ và các hợp chất thực vật khác có lợi cho sức khỏe. Ăn các loại hạt có thể giúp cải thiện quá trình trao đổi chất và thúc đẩy giảm cân. Tuy nhiên, do chúng giàu chất béo, bạn nên kiểm soát khẩu phần, chỉ ăn khoảng 28 g mỗi ngày. Hạt chia cũng rất giàu axit béo omega-3, có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Ớt

Ớt chứa chất capsaicin tạo nên vị cay đặc trưng. Capsaicin có thể tăng tốc độ chuyển hóa chất béo của cơ thể và cảm giác no lâu. Những yếu tố này hỗ trợ quá trình giảm cân lành mạnh.

Trái cây

Hầu hết các loại trái cây đều có những đặc tính giúp đạt được hoặc duy trì cân nặng vừa phải. Mặc dù trái cây chứa đường tự nhiên nhưng chúng lại ít calo và giàu vi chất dinh dưỡng. Hàm lượng chất xơ giúp làm chậm đường được giải phóng vào máu.

Nên ăn nhiều loại trái cây có màu sắc khác nhau, đặc biệt là những loại trái cây theo mùa như dâu tây, đào, việt quất, táo hoặc nho. Quả bơ là nguồn cung cấp dồi dào chất béo có lợi cho tim mạch, nhiều nước và chất xơ nên tạo cảm giác no lâu. Tuy nhiên, do calo cao, người đang giảm cân cần chú ý đến khẩu phần tiêu thụ.

Bảo Bảo (Theo Healthline)