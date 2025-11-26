Điều gì xảy ra khi bạn ăn ớt thường xuyên?

Ớt giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa hỗ trợ giảm cân, giảm đau song có thể gây nóng rát, đau dạ dày ở một số người.

Ớt có vị cay nồng, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, chủ yếu được sử dụng làm gia vị tươi hoặc khô và có thể được nấu chín, sấy khô, nghiền thành bột.

15 g ớt đỏ tươi sống:

Lượng calo: 6

Nước: 88%

Protein: 0,3 g

Carbohydrate: 1,3 g

Đường: 0,8 g

Chất xơ: 0,2 g

Chất béo: 0,1 g

Ớt rất giàu vitamin và khoáng chất như vitamin C, B6, K1, kali, đồng. Ớt đỏ chứa nhiều beta carotene, chất mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A.

Một số hợp chất thực vật hoạt tính sinh học chính trong ớt:

Capsanthin: Carotenoid chính, tạo nên màu đỏ của ớt. Đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ của nó có thể chống lại ung thư.

Violaxanthin: Chất chống oxy hóa carotenoid chính trong ớt vàng, violaxanthin, chiếm 37-68% tổng hàm lượng carotenoid.

Lutein: Có nhiều nhất trong ớt xanh (chưa chín), hàm lượng lutein giảm dần theo thời gian. Tiêu thụ nhiều lutein có liên quan có lợi mắt.

Axit sinapic (axit sinapinic): Đây là chất chống oxy hóa đem đến nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe.

Axit ferulic: Tương tự axit sinapic, axit ferulic là chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ chống lại nhiều bệnh mạn tính.

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong ớt chín (đỏ) cao hơn nhiều so với ớt xanh.

Capsaicin là hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học chính trong ớt, tạo nên vị cay nồng đặc trưng và nhiều lợi ích sức khỏe của gia vị này.

Lợi ích

Giảm đau

Capsaicin liên kết với các thụ thể đau, là các đầu dây thần kinh cảm nhận cơn đau. Điều này gây ra cảm giác nóng rát nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, ăn nhiều ớt (hoặc capsaicin) có thể làm giảm độ nhạy của các thụ thể đau theo thời gian, làm giảm khả năng cảm nhận vị cay của ớt. Nó cũng khiến các thụ thể đau này không nhạy cảm với các dạng đau khác như ợ nóng do trào ngược axit.

Giảm cân

Béo phì làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính như bệnh tim và tiểu đường. Capsaicin trong ớt có thể thúc đẩy giảm cân bằng cách giảm cảm giác thèm ăn và tăng cường đốt cháy chất béo. Tiêu thụ capsaicin trước bữa ăn dẫn đến giảm lượng calo nạp vào. Tất cả đều hỗ trợ mục đích giảm cân.

Một số tác dụng phụ tiềm ẩn

Cảm giác nóng rát

Ớt có vị cay nồng do capsaicin liên kết với các thụ thể đau và gây ra cảm giác nóng rát dữ dội. Vì lý do này hợp chất oleoresin capsicum chiết xuất từ ớt là thành phần chính trong bình xịt hơi cay. Với hàm lượng cao, nó gây đau dữ dội, viêm, sưng và đỏ. Theo thời gian, tiếp xúc thường xuyên với capsaicin có thể khiến một số tế bào thần kinh đau mất cảm giác với cơn đau tiếp theo.

Đau dạ dày và tiêu chảy

Ăn ớt có thể gây khó chịu đường ruột ở một số người. Các triệu chứng có thể bao gồm đau bụng, cảm giác nóng rát ở ruột, chuột rút và tiêu chảy, phổ biến hơn ở người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS). Ớt có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng tạm thời ở người không quen ăn ớt thường xuyên. Những người mắc IBS nên hạn chế ớt và các loại thực phẩm cay khác.

Bảo Bảo (Theo Healthline)