Ăn phần nào của thịt gà tốt cho sức khỏe?

Ức, đùi gà không da có hàm lượng protein cao, ít chất béo, calo, tốt cho người giảm cân còn phần cánh thường có ít thịt, nhiều da hơn.

Thịt gà cung cấp protein nạc lành mạnh, ít chất béo. Gà có nhiều phần, bao gồm ức, má đùi, cánh và đùi gà. Mỗi phần chứa một lượng calo và tỷ lệ protein so với chất béo khác nhau.

Ức gà

Ức gà là một trong những phần thịt gà phổ biến nhất. Ức gà giàu protein, ít chất béo, là lựa chọn lành mạnh cho người đang muốn giảm cân.

Khẩu phần ức gà 100 g cung cấp 165 calo, 31 g protein và 3,6 g chất béo. Điều này có nghĩa là khoảng 80% lượng calo trong ức gà đến từ protein và 20% đến từ chất béo. Lượng calo này được tính là ức gà nguyên chất, không có thành phần bổ sung. Khi bạn nấu ức gà với dầu hoặc thêm nước ướp hoặc nước sốt, tổng lượng calo, carbohydrate và chất béo sẽ tăng lên.

Má đùi

Má đùi gà mềm, đậm đà hơn ức gà một chút do hàm lượng chất béo cao hơn. 100 g má đùi gà cung cấp 179 calo, 24,8 g protein và 8,2 g chất béo. Như vậy, 55% calo đến từ protein, trong khi 45% đến từ chất béo.

Cánh gà

Cánh gà là phần thịt lành mạnh nếu chúng không được phủ bột chiên xù hoặc nước sốt và chiên giòn. 100 g cánh gà có 203 calo, 30,5 g protein và 8,1 g chất béo, tương đương 64% calo đến từ protein và 36% đến từ chất béo.

Đùi gà

100 g đùi gà chứa 155 calo, 24,2 g protein và 5,7 g chất béo. Về lượng calo, khoảng 65% đến từ protein, trong khi 35% đến từ chất béo.

Các phần thịt gà khác

Mặc dù ức, má đùi, cánh và đùi gà là những phần thịt gà phổ biến nhưng vẫn còn nhiều phần khác để bạn lựa chọn. Dưới đây là lượng calo trong 100 g một số phần thịt gà khác:

Thăn gà: 89 calo

Lưng: 239 calo

Phần thịt sẫm màu: 178 calo

Phần thịt nhạt màu: 153 calo

Da gà nhiều calo

Một miếng ức gà không xương, nấu chín có da (196 g) chứa 386 calo và:

Protein: 58,4 g

Chất béo: 15,2 g

Trong ức gà có da, 61% calo đến từ protein, trong khi 39% đến từ chất béo. Ăn da sẽ bổ sung gần 102 calo. Tương tự, một cánh gà có da (34 g) chứa 86 calo, trong khi chỉ có 43 calo trong cánh gà không da (21 g). Do đó, 60% calo trong cánh gà có da đến từ chất béo, so với 36% trong cánh gà không da.

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân hoặc giảm lượng chất béo nạp vào, tốt nhất nên chọn thịt gà không da để giảm lượng calo và chất béo.

Cách chế biến gà

Thịt gà tương đối ít calo và chất béo so với các loại thịt khác, song lượng calo này có thể thay đổi nếu có thêm dầu, nước sốt, bột chiên và bột phủ.

Ví dụ, một đùi gà không da, không xương, đã nấu chín (116 g) chứa 208 calo và 9,5 g chất béo. Trong khi đó, một đùi gà chiên trong bột chiên còn chứa nhiều hơn, chẳng hạn 238 calo và 14,2 g chất béo.

Tương tự, một cánh gà không xương, không da (21 g) có 43 calo và 1,7 g chất béo. Tuy nhiên, một cánh gà phủ sốt cung cấp 61 calo và 3,7 g chất béo. Một cánh gà chiên phủ bột mì, chứa 103 calo và 7,1 g chất béo.

Các phương pháp nấu ăn ít chất béo như luộc, rang, nướng và hấp là lựa chọn lành mạnh nhất để giữ lượng calo ở mức thấp.

Bảo Bảo (Theo Healthline)