Điều gì xảy ra khi ăn rau cải?

Rau họ cải rất giàu vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim, miễn dịch, giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Có hơn 3.000 loại rau họ cải, trong đó các loại phổ biến gồm súp lơ xanh (bông cải xanh), súp lơ trắng, bắp cải, cải bẹ xanh hoặc cải canh, cải xoong, su hào, cải xoăn, cải bó xôi...

Giàu dinh dưỡng

Các loại rau cải có thành phần dinh dưỡng khác nhau, nhưng đa số đều giàu vitamin và khoáng chất gồm vitamin K, vitamin A, vitamin C, axit folic, sắt, canxi, selen, chất xơ. Chúng chứa glucosinolate tạo vị đắng và mùi nồng, cùng carotenoid như beta-carotene giúp chống oxy hóa, bảo vệ tế bào. Rau lá xanh như cải xoăn còn cung cấp omega-3, góp phần giảm viêm và duy trì sức khỏe tổng thể.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Chế độ ăn nhiều trái cây và rau củ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đặc biệt là các loại rau cải. Chúng hỗ trợ giảm huyết áp, nhờ đó giúp giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Tác dụng giảm huyết áp có thể là do glucosinolate trong các loại rau này. Những chất hóa học này cũng có thể giảm cholesterol LDL (xấu) và tăng mức cholesterol HDL (tốt). Mức cholesterol khỏe mạnh giữ cho động mạch không bị tích tụ mỡ - nguyên nhân dẫn đến các vấn đề về tim và đột quỵ.

Phòng ung thư

Trong quá trình tiêu hóa, glucosinolate trong các loại rau cải tạo ra các hợp chất có thể tiêu diệt tế bào ung thư, ngăn chặn sự phát triển của khối u và bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi bị tổn thương. Ăn rau cải thường xuyên có thể giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, đại trực tràng, phổi và vú.

Tăng cường miễn dịch

Các chất chống oxy hóa trong rau này góp phần bảo vệ hệ miễn dịch khi bạn già đi. Sulforaphane là chất hóa học được tạo ra từ glucosinolate khi tiêu hóa các loại thực phẩm như bông cải xanh, có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Hàm lượng vitamin C cao trong nhiều loại rau họ cải cũng có thể tăng cường khả năng miễn dịch.

Ai nên hạn chế ăn rau cải?

Đầy hơi, chướng bụng

Rau họ cải đôi khi gây đầy hơi do quá trình lên men trong ruột tạo thêm khí song mức độ gây đầy hơi của mỗi loại rau khác nhau. Nếu bông cải xanh, súp lơ trắng hay cải brussels khiến bạn khó chịu, có thể thử rau lá xanh như cải xoăn hoặc rau bina ít gây chướng bụng hơn.

Hội chứng ruột kích thích

Cùng với đầy hơi và chướng bụng, những người mắc hội chứng ruột kích thích có thể bị táo bón, tiêu chảy hoặc cả hai, thường do ăn một số loại thực phẩm nhất định. Nếu nhận thấy tác dụng phụ này, hãy hạn chế các loại rau họ cải như bông cải xanh và súp lơ trắng.

Các vấn đề về loãng máu

Người dùng thuốc làm loãng máu nên thận trọng với thực phẩm giàu vitamin K, trong đó có một số loại rau họ cải. Vitamin K thúc đẩy quá trình đông máu và có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng rau họ cải nên ăn khi đang sử dụng các loại thuốc này.

Dị ứng rau cải

Một số người có thể bị dị ứng với bông cải xanh, cải xoăn hoặc các loại rau họ cải khác song khá ít gặp. Người bị nổi mề đay hoặc sưng môi sau khi ăn bất kỳ loại thực phẩm nào nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Thiếu iốt

Nếu cơ thể thiếu iốt, ăn nhiều rau họ cải có thể gây vấn đề. Nguyên nhân là các chất trong rau này có thể ảnh hưởng đến việc cơ thể hấp thụ và sử dụng iốt, dẫn đến thiếu hụt.

Bảo Bảo (Theo WebMD)